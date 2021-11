Listhaug på «forsoningsmøte»: – Jeg er på parti med unge som vil bruke hijab

Listhaug har hatt en stående invitasjon om å besøke Bjerke videregående skole etter at Frp-topp Christian Tybring-Gjedde tilbød penger til skolens elev Fatima (15) for at hun skulle ta av seg hijaben.

– Jeg gir deg 500 kroner, hvis du tar den av. Jeg gir deg 1000 kroner! tilbød Tybring-Gjedde.

SKOLEBESØK: Sylvi Listhaug ble invitert til Bjerke videregående skole. Foto: Ingvill Jensen / TV 2

Fatima var i Frps valgbod for å gjøre en skoleoppgave om partienes syn på bærekraft da Frps toppkandidat i Oslo oppfordret henne til å «vise sitt vakre hår».

Rektor Margrethe Hammer tok sterkt avstand fra hendelsen, og inviterte Listhaug til skolen.

TV 2 fulgte partilederen da hun stilte opp til første økt i faget «politikk og menneskerettigheter» to og en halv måned senere.

– Det som skjedde burde aldri ha skjedd. Det er helt uakseptabelt, det er ikke sånn vi skal møte folk, sa Listhaug da hun kom.

VALGBOD: Christian Tybring-Gjedde tilbydde penger til Fatima (15) hvis hun tok av seg hijaben. Foto: Aage Aune / TV 2

Definitivt en beklagelse

Elevene etterlyste en direkte unnskyldning, men Listhaug mente da at hun hadde beklaget, selv om hun unnlot å bruke selve ordet.

– Men har du egentlig beklaget?

– Ja, definitivt. Det har jeg gjort her. Jeg synes det er viktig at vi opptrer ryddig og behandler de som kommer til oss med respekt, og det har jeg sagt her i dag at vi er opptatt av å gjøre, sier Listhaug til TV 2.

PENGETILBUD: Fatima ble tilbudt penger for å ta av seg hijaben i Frps valgbod. Foto: Per Haugen / TV 2

Fatima ønsket ikke å møte Frp-lederen etter den vonde opplevelsen, men andre elever som var i valgboden sammen med henne 25. august deltok i «forsoningsmøtet» med Listhaug.

– Jeg synes besøket har vært veldig fint. Jeg har lært i dag hvor viktig det er med en dialog. Det er selvfølgelig lov til å være uenige, men vi må klare å snakke om det på en ordentlig måte, sier Yusir Yasir (18) etter økten.

Hijabforbud og barnevern

Listhaug benyttet anledningen til å legge fram Frps innvandrings- og integreringspolitikk for klassen, der mange har innvandrerbakgrunn.

Hun snakket om kjønnslemlestelse, trusler, vold, drap, negativ sosial kontroll, svenske tilstander og tvangsekteskap, og at ytringsfriheten også gjelder Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) og tegninger av profeten Mohammed.

Til slutt kom hun inn på hijab-bråket, og slo deretter fast at Frp går inn for et lovforbud mot hijab på barne- og ungdomsskolen.

– Vi vet at barn kan bli påtvunget dette plagget av sine foreldre, og derfor skal vi stå på jentene sin side, og forby det fram til videregående skole, sa Listhaug.

Får Frp igjennom et forbud, skal skolen varsle barnevernet hvis elever likevel bruker hijab.

– Det er klart at hvis man ikke respekterer og forholder seg til den loven, så må jo i ytterste konsekvens barnevernet kobles inn. Men jeg håper jo og tror at de fleste som er i Norge rette seg etter norsk lov, sier hun til TV 2.

MOTBØR: Flere av elevene er skeptiske til forbud mot hijab. Foto: Ingvill Jensen / TV 2

Møtte motbør fra elevene

– Det er mange fordommer mot hijab allerede, og jeg føler at et forbud gjør det enda vanskeligere, og gjør at de jentene som bruker hijab blir usikre på seg selv. Det er jo noe som er en del av dem, sier Aswa Hassan (17).

– Forbyr man hijab, og man har det på utenfor skolen, og ikke på skolen, kan på det skape identitetsforvirring, sier Ysatou Saffie Touray (18).

Somaye Liban (18) bruker selv hijab, og mener et forbud kan føre til at noen barn blir satt under sterkt press av foreldrene på andre måter, og at det blir vanskeligere å oppdage.

– Det er jo andre ting de kan presse barnet til. Hijab er bare et plagg, sier Liban.

Støtter eldre elevers rett til å velge

Frp vil oppheve et hijabforbud når elevene avslutter grunnskolen og starter på videregående skole.

– Da skal man selvfølgelig få lov til å velge selv. Da er man blitt større og mer i stand til å ta sine egne valg, og det skal vi respektere, sa Listhaug.

Hun understreket for elevene at hun er på parti med dem som vil gå med hijab i videregående skole, og at hun vil kjempe for deres rett til å velge.

INTERESSANT: Elevene var positive til Sylvi Listhaug sitt "forsoningsmøte" på Bjerke videregående skole. Foto: Ingvill Jensen / TV 2

– Ja, altså, vi ønsker da at man skal ha det valget fra man begynner på videregående, og da er det jo viktig at man får lov til det hvis man ønsker det, sier Listhaug til TV 2.

Selv om elevene ikke var enige med Listhaug i alt, var de fornøyd med «forsoningsmøtet».

– Det var ikke alltid bra svar, men vi fikk stilt våre spørsmål og sagt våre meninger, sier Daniel Hussein (18).

– Jeg synes det har vært interessant, sier Liban.

Ros fra rektor

Rektor Hammer overbrakte Bjerkes skolegenser, kopp og sko til Frp-lederen for oppmøtet, og roste elevene.

SJEF: Rektor Margrethe Hammer ved Bjerke videregående skole inviterte Sylvi Listhaug. Foto: Ingvill Jensen / TV 2

– Her er det veldig framoverlent og engasjerte elever, og jeg synes de var kjempeflinke, og kjempestolt over elevene våre i dag, sier hun.

– Jeg synes det var veldig kjekt å få lov til å snakke til elevene, jeg har jo bakgrunn som lærer. Nå er det mange år siden jeg har stått i et klasserom, men jeg synes det var utrolig hyggelige og veldig engasjerte elever, som hadde mange spørsmål, sier Listhaug fornøyd.