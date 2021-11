Å tråkke altfor hardt på gasspedalen kan straffe seg, også midt på natten. For politiet kan være ute da også...

Det fikk en mann i 20-årene fra Follo erfare tidligere i høst. Han var ute og kjørte på E6 ved Skedsmokorset, fartsgrensen på stedet er 80 km/t.

Sjåføren kjørte imidlertid mye fortere enn dette. Han lå side-om-side med en annen bil, da han ble målt til hele 178 km/t.

Nå har mannen møtt i Follo og Nordre Østfold Tingrett. Her ga han en uforbeholden tilståelsen. Han sa også følgende om kjøringen:

Råkjørt også tidligere

– Han ville ta følge fordi vi skulle på et treff. Etter vi passerte Bergerkrysset kom han så og si ved siden av meg. Jeg har jo kjørt for fort. Jeg har ikke fulgt med på speedometeret. Jeg var mest fokusert på veien og planla å ta neste avkjøring, forklarte mannen, ifølge Vestby Avis.

Når du blir tatt for å kjøre så mye over fartsgrensen, blir konsekvensene store. Det talte heller ikke til mannens fordel at han hadde råkjørt tidligere også. I mars 2020 hadde han hele 12 prikker på førerkortet.

Retten kom derfor frem til at en passende straff er 24 dagers ubetinget fengsel. I tillegg må mannen klare seg uten førerkort i to år og fem måneder. For å få førerkortet tilbake, må han da også kjøre opp på nytt.

Tørr veibane, i dagslys

Men når ryker egentlig førerkortet? Det avhenger av fartsgrensen på stedet.

Ikke overraskende skal det mindre til der fartsgrensen er lav. I 60-soner og under, mister du førerkortet hvis du blir stoppet i 26 km/t eller mer, over fartsgrensen.

Dette øker til 36 km/t i 70- og 80- og 90-sonene, mens tallet er på 41 km/t i hastigheter over dette.

Utgangspunktet her er at målt hastighet er foretatt av kjøretøy på tørr veibane i dagslys, på rett vegstrekning uten kryss eller fotgjengerfelt og uten at det foreligger omstendigheter som bør tillegges skjerpende vekt.

Nei, du mister ikke førerkortet selv om du råkjører i utlandet

Dette er grensene for å miste førerkortet: 30-sone: 56 km/t

40-sone: 66 km/t

50-sone: 76 km/t

60-sone: 86 km/t

70-sone: 106 km/t

80-sone: 116 km/t

90-sone: 126 km/t

100-sone: 141 km/t

110-sone: 151 km/t

Minimum tre måneder

Ved skjerpende omstendigheter, for eksempel dårlig sikt eller vanskelige kjøreforhold for øvrig, kan tap av førerrett fastsettes for mindre hastighetsoverskridelser.

Her er det også et unntak for forbikjøring. Her heter det følgende:

Har fartsovertredelsen skjedd i umiddelbar tilknytning til en ellers aktsom forbikjøring, vurderes forholdet noe mildere (fradrag med 20-30 prosent). Dette gjelder ikke når fartsoverskridelsen har vært vesentlig høyere enn det som er påkrevet for å foreta en ellers aktsom forbikjøring, eller den motorvogn som ble forbikjørt holdt høyere hastighet enn tillatt.

Den korteste perioden du kan miste førerkortet for er tre måneder. I motsatt ende: Hvis du virkelig har tråkket hardt på gassen (eller det er andre skjerpende forhold), risikerer du måtte være uten førerkort i over 36 måneder.

