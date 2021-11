Midt under middagen reiste William (62) seg og gikk – det ble starten på det utrolige mysteriet

ÅSTED NORGE (TV 2): En sommerdag for 49 år siden kjørte frukt- og grøntgrosserer William Anker Lie av gårde i sin hvite Vauxhall Cresta. Siden har saken vært et mysterium.

– Det var her han bodde sammen med kona Ragnhild, frem til han forsvant i 1972.

Trond Andrém Lie står utenfor en hvit murblokk på Korsvoll i Oslo. Han er nevø av William Anker Lie, eller onkel Anker, som han kalte ham.

SAVNET SIDEN 1972: William Anker Lie. Foto: NTB premium

I 49 år har familien stilt seg spørsmålet om hva som skjedde med Anker.

– Han var en veldig varm og humoristisk person, forteller Trond mens han smiler.

William Anker Lie var født i USA 19. oktober 1910. Her bodde han de fem første årene før moren tok ham med hjem til Norge.

Tilbake i byen som den gang het Kristiania, fattet han tidlig interesse for jordbruk.

Senere startet han opp sin egen virksomhet som grossist innen frukt og grønt, og ble et kjent ansikt innen handelsstanden i Oslo.

I 1972 hadde Anker trappet ned grosserervirksomheten. De siste årene før han forsvant ble han en stadig mer bekymret mann, minnes nevøen. Han var spesielt redd for å bli syk.

– Han er den eneste personen jeg kjenner som gikk med ullsokker midt på sommeren.

Trond A. Lie utenfor Heierstuveien i Oslo hvor onkelen bodde frem til han forsvant. Foto: Espen Storsve / Åsted Norge

Forsvinningen

Torsdag 13. juli 1972 er Norge i feriemodus. Den snart 62 år gamle William Anker Lie og kona Ragnhild befinner seg hos slektninger på Opsand gård i Ski utenfor Oslo.

Her hjelper de til med driften på gården.

I dagene før hadde Anker klaget over hodepine.

– De satt og spiste middag da han plutselig reiste seg fra bordet. Ragnhild spurte hvor han skulle, men han svarte ikke på dette og gikk ut i bilen og forsvant, forteller Trond.

Han var ikke selv til stede denne sommerdagen i 1972, men har fått hendelsen gjenfortalt.

Telefonsamtalen

Timene går, men Anker kommer ikke tilbake til gården. Ragnhild tror han har dratt hjem til leiligheten i Heierstuveien i Oslo.

Det ringer lenge før telefonrøret blir løftet av. Det er ingen stemme som sier hallo. Det er stille. På spørsmål fra Ragnhild om det er Anker hun snakker med, svarer han.

Ragnhild spør om når han kommer tilbake til Ski, men får til svar at han ikke er i form til å sette seg i bilen.

Anker forteller at han har tatt noen tabletter, og at det er grunnen til at han ikke kan kjøre bil.

Samtalen blir avsluttet og Ragnhild oppfatter det slik at Anker vil komme tilbake til gården i Ski neste dag.

Men Anker kommer ikke tilbake.

Lørdag kveld, to døgn etter at Anker dro fra Ski, drar Ragnhild og Ankers bror til leiligheten i Heierstuveien. Synet som møter dem gjør at de virkelig blir bekymret.

ETTERLYST: Anker Lies forsvinning var gjentatte ganger i avisene høsten 1972. Foto: Faksimile VG, 7. september 1972

Sporene i leiligheten

Når de kommer inn i leiligheten skjønner de fort at Anker ikke er der.

– Når de kommer inn i leiligheten finner de klær og malerier som omhyggelig skåret opp. Dette er Ragnhilds eiendeler. Alt er plassert på salongbordet i stuen, forteller Trond.

Samme kveld drar Ragnhild til lensmannen i Ski og melder ektemannen savnet.

Her avgir hun forklaring om omstendighetene rundt mannens forsvinning. I politiavhøret forteller hun også at Anker hadde endret adferd de siste årene.

Dette hadde hun begynt å merke etter at han hadde et slag tre år tidligere.

Allerede påfølgende dag, søndag 16. juli 1972, blir William Anker Lie etterlyst gjennom politiets sirkulær Polititidende. Dette var et trykt hefte som ble sendt rundt til politikamre i hele Norge med aktuelle etterlysninger av savnede og etterlyste personer.

ETTERLYSNINGEN: Dette var etterlysningen som ble sendt ut til politiet over hele landet i juli 1972. Foto: Arkivverket

Også bilen til Anker blir etterlyst. Han hadde kjøpt den ny kun ett år i forveien. En hvit Vauxhall Cresta personbil med registreringsnummer DA 14027.

Etterforskningen

Familien ber politiet om tillatelse til å starte leting etter Anker, men problemet er at de ikke har noe utgangspunkt. De har ingen anelse om hvor han kan ha dratt.

Saken blir nå overført til oslopolitiets Kriminalavdeling avsnitt 1. Det er de som etterforsker saker med forsvunnede personer. Siden Anker var hjemmehørende i Oslo, var det naturlig at saken ble overført dit.

De påfølgende dagene går savnetmeldingen ut til telegrambyråer, avisredaksjoner og kringkastingen.

Beskrivelsen av Ankers høyde, bekledning og bil blir publisert sammen med et portrettbilde.

Til tross for den omfattende etterlysningen landet rundt, kommer det ingen tips om observasjoner av verken Anker eller bilen.

William Anker Lie sammen med kona Ragnhild. Foto: Privat

Campingutstyret

– Dette var garasjen hans. Her hadde han bilen sin og campingutstyret. Det var som regel alltid med i bilen når de var på tur.

Nevøen Trond står utenfor en garasjeport i kjelleren på blokka i Heierstuveien hvor onkelen bodde.

Blant campingutstyret var det klappbord, klappstoler og en mengde gjenstander som han hadde i bagasjerommet.

Ingen av disse gjenstandene lå igjen i garasjen da familien lette der.

Nesten en måned etter forsvinningen er sommerferien over, og en av etterforskerne på Kriminalavdelingen er tilbake på jobb.

Han sitter og leser avisa Hallingdølen når han biter seg merke i en kort notis. Det er lensmannen i Nesbyen som melder at det er funnet noe forlatt campingutstyr ved Trytetjern noen kilometer oppi fjellet ved Nesbyen i Hallingdal.

Politibetjent Bjørn Larsen ved Kriminalavdelingen i Oslo ringer lensmann Eggen i Nesbyen. Han får oversendt en liste over gjenstandene som er funnet:

CAMPINGUTSTYR: Dette utdraget av politirapporten viser oversikten over gjenstander som ble funnet forlatt ved Trytetjern. Foto: Åsted Norge / Arkivverket

Blant gjenstandene var det en reiseradio av merket Dux. En klistrelapp indikerte at radioen var solgt av Kjelsås Elektriske i Oslo. Da politibetjenten kontaktet forretningen, kunne de se i kartoteket at radioen med dette serienummeret var solgt til William Anker Lie.

Ankers kone drar straks kjensel på flere av gjenstandene.

– Det var jo blant annet dette syltetøyglasset med håndskrevet etikett «Jordbær 1971». Ragnhild kunne opplyse til politiet at: «Ja, dette var det henne selv som hadde laget, og skrevet på etiketten, forteller nevøen Trond.

Familien dro umiddelbart til Nesbyen, og Ragnhild kunne bekrefte at gjenstandene tilhørte Anker.

Det var absolutt ingen tvil. Det var Ankers campingutstyr som var funnet.

Vitnet

Mannen som meldte fra om funnet av campingutstyret ved Trytetjern, var nesbuen Terje Klevjer.

I dag, 49 år senere husker han fortsatt godt hva han og kona så. Tilbake ved veien langs Trytetjern forteller han hva de så.

– Kona og jeg skulle inn på hytta vår inne i Vassfaret. Vi startet som vanlig i 10-11-tida på formiddagen og da vi passerte her, så vi at det satt en kar og koste seg. Vi bare kjørte videre, men la merke til at han hadde campingbord, duk på bordet, og termosen sto der. Vi så det siden vi kjørte sakte forbi.

VITNE: Terje Klevjer husker fortsatt episoden ved Trytetjern, 49 år etter. Foto: Kristian Ervik / Åsted Norge

Terje mener det var samme kveld han og kona kom kjørende hjemover igjen og passerte forbi stedet ved Trytetjern.

– Hvor hadde det blitt av ham? Hvorfor tok han ikke med seg tingene sine? Det var det store spørsmålet. Han hadde tydeligvis hatt det travelt, eller glemt det. Men man glemmer jo ikke slike ting. Det var det som var så merkelig, så da varslet jeg lensmannen om det, forteller Terje i dag – 49 år senere.

Blå lagerfrakk

I politirapporten som Åsted Norge har fått innsyn i hos Statsarkivet, kommer det frem at det også var en annen observasjon av Anker i det samme området samme helg.

En forretningsforbindelse av Anker ringer inn til politiet i Oslo og forteller at han og kona er sikre på at de hadde sett Anker «et sted langs veien mellom Hedalen og Nesbyen».

Tipset kommer inn 10. august, nesten en måned etter forsvinningen:

«De hadde sett saknede, Lie, et sted på den nevnte veistrekning. Han hadde vært iført en blå lagerfrakk. De var begge sikre på at det dreide seg om Lie, i det de hadde hatt forretningsforbindelse med ham, så de kjente ham fra tidligere».

Ankers nevø Trond kan bekrefte at onkelen pleide å ha med seg en blå lagerfrakk i bilen.

– Han var jo en pertentlig mann, og derfor hadde han med seg i bilen en slik lagerfrakk som han tok på seg hvis han skulle vaske eller polere bilen. Jeg anser derfor dette som en svært sikker observasjon, sier Trond.

I dokumentene som er bevart hos Statsarkivet i Oslo, fremgår det ikke om det ble tatt et formelt avhør av vitnet utover tipset som ble ringt inn.

Derfor vet man heller ikke hvor på den mange kilometer lange strekningen Lie ble observert, i en blå lagerfrakk.

Åsted Norge på Statsarkivet i Oslo hvor dokumentene i saken oppbevares. Foto: Espen Storsve / Åsted Norge

Leting i området

Etter at Kriminalavdelingen i Oslo fikk bekreftet funnet av Ankers campingutstyr ved Trytetjern, ber de lensmannen i Nesbyen om å søke i området.

Lensmannen og lensmannsbetjenten kjører innover fjellet og tråler de mange fjellveiene og setrene for spor. Men det er ikke et eneste spor etter verken mannen eller bilen.

Det er heller ingen som melder fra om noen forlatt bil i området.

Ifølge lensmannens rapport som han sender til Oslo, er det umulig at bilen kan ha havnet i vannet. Han mener både Trytetjern og det neste store vannet på strekningen, Langavann, er for langgrunt til at det kan skjule en bil.

Lensmannen ber hytteeiere og fjellfolk i området om å se etter bilen og mannen, men det kommer ingen tips.

Utover høsten mister etterforskerne hos Kriminalavdelingen i Oslo troen på at det skal komme nye spor i jakten på forsvunnede William Anker Lie.

Noen måneder inn i 1973 blir han på ny etterlyst gjennom avisene, uten at det kommer inn nye tips.

TRYTETJERN: Campingutstyret til Lie ble funnet ved veien i sørenden av Trytetjern, et fjellvann i nærheten av Nesbyen. Foto: Norgeibilder.no

Erklært død

I 1973 blir saken henlagt. Den siste gangen saken blir gjennomgått er i 1974 i forbindelse med dødsformodningsdommen.

William Anker Lie blir erklært død av domstolen – uten at han er funnet. Dette er vanlig prosedyre i saker hvor de etterlatte kan ha krav på midler fra den som er forsvunnet.

Saken blir liggende urørt i over 45 år før Åsted Norge tar opp saken igjen.

Det store spørsmålet er fortsatt: Hvordan kan både mann og bil forsvinne, nærmest i løse luften?

Burde ikke det bli lagt merke til hvis en forholdsvis ny bil ble funnet forlatt? Eller har Anker og bilen havnet i et vann hvor ingen har søkt?

Følg med videre i historien om: Mysteriet Anker Lie.

