King åpner opp om tiden under Solbakken: – Vil du at jeg skal være ærlig nå?

Fra å være den ubestride ledestjerna på topp for det norske landslaget har Joshua King måttet tåle å havne i skyggen av blant andre Erling Braut Haaland med flagget på brystet.

Under Ståle Solbakkens ledelse har han fortsatt ikke startet en eneste landskamp.

Kontrastene er utvilsomt store for Joshua King.

– Vil du ha et ærlig svar eller, svarer Joshua King umiddelbart i det TV 2 lufter spørsmålet om hvordan han egentlig har hatt det på landslaget i det siste.

Joshua King konkluderer kjapt med at ikke er noen vits å skjule t de siste månedene på landslaget har vært tøffe. Det hele toppet seg på mange måter borte mot Latvia, da han ble spilt fri på blankt mål. Fra tre meters hold kunne han enkelt skli ballen i mål.

Det endte med en bom Jesper Mathisen omtalte som den største bommen han hadde sett fra en norsk landslagsspiller.

To måneder senere forteller Joshua King om hva han tenkte den gang.

– Etter alt som hadde skjedd, så hadde jeg lyst å bevise da jeg fikk sjansen. Jeg hadde jo ikke fått sjansen på en stund. Så da jeg fikk den missen der, så var det litt sånn prikken over i-en over hvordan landslagsperioden hadde gått en stund, sier King.

– Var du langt nede?

– Nei, nei. Det var jeg ikke. Spillere bommer og bommer, men jeg måtte nesten bare le litt av det, sier Joshua King om situasjonen.

– Det har ikke vært gøy

Tilbake til om Joshua Kings svar på om han skal være ærlig eller ikke: 29-åringen svarer på sitt eget spørsmål og sier at «han alltid prøver å svare så ærlig han kan».

Den brutale sannheten oppsummerer han på følgende vis:

– Det har ikke vært gøy, det har det ikke, slår han fast.

Men han er tydelig på at han aldri vil klage eller lage surr i media, som han omtaler det som.

– Jeg er fotballspiller og vet hvordan ting fungerer. Men jeg som fotballspiller er ikke alltid enig. En trener har gjerne 22-25 spillere du skal holde fokus på, som du skal prøve å holde happy. Alle spillerne tenker på seg selv. Jeg forventer en forklaring på hvorfor ting blir som det blir, men jeg kommer aldri til å klage. Men jeg vil ha en forklaring ut ifra karrieren min og hva jeg har gjort for Norge de siste årene, sier King.

Samtidig er Joshua King fullstendig klar over at han har spilt lite klubbfotball det siste året.

– Det har naturligvis vært frustrerende å ikke starte for Ståle og Norge, men jeg har jo ikke spilt så mye fotball i det siste. Så at han har valgt andre må jeg bare respektere, sier Joshua King.

Håper å endelig få «finale-sjanse»

Men nå kan det virke som om situasjonen er i ferd med å bli snudd på hodet for King igjen. I sin nye klubb Watford har Romsås-gutten virkelig funnet seg til rette i Premier League igjen.

Endelig nyter han tillit som en spiss i Englands øverste liga: King har startet sju av de åtte siste Premier League-kampene og mot gamleklubben Everton banket han dessuten inn et hattrick.

– Det var selvfølgelig en lettelse å score igjen. Jeg hadde ikke scoret på en stund, og så var det deilig å få mål nummer 50 i Premier League. Jeg sto lenge på mål 48, så det å få tre kjappe der synes jeg var digg, sier Joshua King.

Inn til den kommende landslagspausen, der Erling Braut Haaland allerede har meldt forfall, er det en Joshua King i en helt annen forfatning som venter Ståle Solbakken.

– Jeg føler at jeg begynner å nærme meg toppnivået mitt igjen, sier King og varsler at det bare er noen prosenter igjen.

Det lover godt for Norge som står overfor to svært viktige VM-kvalifiseringskamper. Forhåpentligvis blir Nederland-kampen avgjørende.

I så fall føler Joshua King at han har noe å revansjere.

– Under Per ble jeg vraket mot Ungarn. Mot Serbia ble jeg vraket av Lars. Det er på en måte de finalene som vi har hatt som kunnet ta oss til et mesterskap. Når vi slår Latvia, så blir Nederland på en måte den tredje finalen, sier Joshua King – vel vitende om at alle gode ting ofte er tre.