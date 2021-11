Opel: Med fare for å virke litt stigmatiserende – dette er ikke bilmerket som automatisk får blodpumpa til å slå helt ukontrollert under ribbeina.

Men hvis du leter litt, finnes det absolutt noen godbiter - innimellom alle hverdagsbilene. Noen skikkelige godbiter også.

GT, Manta og den legendariske Rally-Kadetten for å nevne noen. Også hadde de jo noen skikkelige råtasser med 400-emblem på bakluka på 80-tallet. Og både Speedster og OPC-bilene er absolutt greie doninger det også.

Lotus Omega

Men det er én - en Opel mange entusiaster drømmer om: Nemlig den diskrete råtassen Opel Lotus Omega. En bil som i sin tid, det vil si i 1990, var verdens raskeste serieproduserte firedørs sedan.

Den var raskere enn både Alpina B10 Turbo, BMW M5 E34 og Mercedes 500E. Alle er er høyt respekterte bil-ikoner og klassikere fra samme epoke.

Dette var bilen som satte både Porsche- og Ferrari-eiere i forlegenhet. De ble faktisk frakjørt av en Opel med fire dører. Bilen er en ulv i fåreklær.

For hør bare her: To turboer, diger intercooler, 24 ventiler et volum på 3,6 liter og en effekt på 377 hestekrefter er noe av det som gjemmer seg under panseret. Den gjorde 90 kilometer i timen på førstegir – og da hadde man fem til igjen ...

Å si at disse Lotus Omegane er sjeldne er ikke å ta for hardt i. Kun 630 eksemplarer ble bygd. I tillegg så 320 Vauxhall Lotus Carlton, den engelske versjonen med rattet på "feil" side, dagens lys. Vi snakker om 950 biler totalt. Alle lakkert i samme grønn-farge.

Les også: Bilklassikere solgt for spinnville priser

Kjøp nå

For noen år siden fikk man en passelig halvgrei bil for 350.000-400.000 kroner. Det gjør man ikke lenger. Du får ikke en fin bil for under 600.000 kroner, i alle fall. Dette er nok bare den første kneika i en påbegynt prisstiging. Eksperter mener at fine biler om bare noen få år vil koste én million kroner, eller mer. Kanskje er det nå du bør kjøpe?

Hverken i Norge, Sverige eller Danmark ble det solgt noen nye eksemplarer. Heldigvis har det blitt bruktimportert noen til Norge i årenes løp. Én av disse har vi fått kloa i. Nemlig en svært fin og helt urørt 1992-modell i god originalstand og med drøyt 50.000 kilometer på telleverket. Og for ordens skyld – denne bilen er ikke til salgs.

Vi fikk litt tid med Lotus Omegaen mens asfalten enda var tørr og ikke for kald. Det ble virkelig kvalitetstid bak rattet i bil-ikonet.



Få med deg det i klippet øverst i denne artikkelen.

Les også: Tre ting gjør denne gamle Volvoen ekstra verdifull

Video: Opel Lotus Omga var verdens raskeste sedan