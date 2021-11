Det vakte stor oppsikt da det tidligere i høst ble kjent at det ligger an til nytt avgiftssystem for ladbare hybrider i Norge fra årsskiftet.

I dag har svært mange ladbare hybrider null i avgift. Det nye systemet inneholder blant annet en kraftig oppjustering av rekkeviddegrensen for å få maksimalt avgiftsfradrag.

I dag er denne på 50 kilometer. Fra nyttår kan den bli doblet.

Det betyr også at mange biler blir mye dyrere, enkelte får over 80.000 kroner mer i avgift om forslaget blir vedtatt.

Mye bil for pengene

Men så finnes det også noen unntak. Blant dem er Renaults ladbare crossover Captur PHEV. Det er en bil vi i Broom har latt oss imponere av ved flere anledninger.

Med startpris på 350.000 kroner, rekkevidde på 50 kilometer og plass nok til en liten familie, er dette mye bil for pengene. Renault har også fått skryt for design, kjøreegenskaper og utstyrsnivå.

For Captur vil den varslede avgiftsøkningen faktisk ikke få noen konsekvenser:

Kan bli kappløp for å kjøpe bil før nyttår

Captur er en kompakt crossover, dette er andre generasjon av modellen.

Kompliserte regler

– Utregningsreglene for avgiftsnivået til ladbare hybrider kan nok virke kompliserte for noen og enhver, for det omfatter flere komponenter: Rekkevidde, vekt og utslipp av både NOx og CO2, forteller Roger Andersen som er PR- og markedsdirektør for Renault i Norge.

For å forklare hva som skjer med Captur PHEV hvis forslaget til det nye avgiftssystemet vedtas, tar han utgangspunkt i bilens vekt som er på 1.564 kilo.

– Ettersom dette er en ladbar hybrid, kan den få et fradrag på inntil 15 prosent på denne vekten. For å oppnå 15 prosent fradrag må el-rekkevidden etter det nye forslaget være på 100 kilometer. Captur PHEV, med sin el-rekkevidde på 50 kilometer, får dermed halvparten av dette fradraget – 7,5 prosent – og reduserer dermed vekten som avgiften blir beregnet av, fra 1.564 kg til 1.446 kg. Dette gir isolert sett en avgift fra vektkomponent på 42.418 kroner, forteller Andersen.

Ikke tør vi rygge, ikke får vi snudd. Hva gjør vi da?

Pent og ryddig interiør, Renault tilbyr også mye utstyr for pengene.

Avgiftsvinner

– Men det stopper ikke der?

– Nei, for utslippskomponentene spiller også inn. NOx-utslippet på bilen er på lave 4,3 mg, dette genererer en avgift på 332 kroner. Så er CO2-utslippet på 33 gram/km. Dette gir en «negativ avgift» på 47.389 kroner, da CO2-utslipp under 87 gram «belønnes» i utregningen. Dermed oppnår vi fortsatt null kroner i avgift på vår Captur PHEV, forteller Andersen.

– Det er vel gode nyheter?

– Absolutt. Vi kan videreføre den gunstige prisen bilen allerede har, selv om dette forslaget blir vedtatt. Dermed blir Renault Captur PHEV også en avgiftsvinner, sammenlignet med de aller fleste andre ladbare hybrider, sier Andersen.

E-TECH betyr at dette er en ladbar hybrid.

Flere som slipper avgift

Captur er heller ikke den eneste bilen som slipper unna avgift med det nye systemet. Bransje-nettstedet BilNytt har laget en kalkulator hvor du enkelt kan regne ut hvor mye avgift de ulike, ladbare hybridene vil få.

En kjapp sjekk her, viser at biler som Audi A3, Kia Niro, Skoda Octavia 1,4 TSI og VW Golf GTE alle slipper unna avgift. Andre biler øker bare prisen med noen få tusenlapper, som Mercedes A-Klasse 250e. Her ligger det an til 3.495 kroner i avgift med det nye systemet.

Tilbake til Captur. Hos Renault-forhandlerne er dette en bil som nok har havnet litt i skyggen av elektriske Zoe. Snart kommer også Renault nye og elektriske Megane.

Klikk her for å komme til avgiftskalkulatoren hos BilNytt.no:

Captur er mye ladbar hybrid for pengene, prisene starter i dag på 350.000 kroner.

Stikker seg ut blant konkurrentene

Her er noe av det vi konkluderte med da vi testet ladbare Captur før jul i fjor:

Her kombinerer Renault ladbar fornuft, med pent design både utenpå og inni – og praktiske løsninger. Dessuten en gunstig pris.

Det skyvbare baksetet bidrar godt i familiebil-retning. Det er lett å utnytte bagasjerommet, selv om den ladbare drivlinjen går ganske kraftig ut over volumet, noe må du ofre her.

Bilen er kvikk, særlig i starten. Som vanlig for ladbare hybrider, gjelder det å gjøre det til en vane å lade ofte. Har du veldig mye langkjøring, er dette kanskje ikke bilen for deg. Men med et "normalt" kjøremønster, er det mye drivstoffpenger å spare.

Design og kvalitetsfølelse gjør at Captur stikker seg ut blant de folkelige konkurrentene. Det hører også med til saken at Renault har svært hyggelige priser på ekstrautstyret sitt.

Klikk her for å lese hva de som eier en Captur mener om bilen

Video: Her er den kommende elbilen fra Renault