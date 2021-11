Utfordrer Odd-Vålerenga: Hvem er best på klima

Italiaproffen Morten Thorsby, som spiller for Sampdoria i Italia, vil bruke sin status i kampen for klimaet. Han har startet stiftelsen, We Play Green, som skal jobbe for å få fotballspillere over hele verden til å engasjere seg.

På klimatoppmøtet i Glasgow stilte Thorsby opp, via FaceTime, i et møte med byrådsleder i Oslo Raymond Johansen, og Aker Horizons kommunikasjonsjef Ivar Simensen.

Klimaduell

Her utfordret han Oslo og Vålerenga til duell om hvilken fotballklubb som kan vise størst klima-engasjement. Det handler om at fotballspillere engasjerer seg, bruker sine Instagram-kontoer til å vise at de bryr seg og skape aksept for klima-innsats hos alle.

ENGASJERT: Den unge utenlandsproffen er brennende opptatt av klimakampen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi har allerede med oss Odd fra Skien og jeg utfordrer derfor deg og Vålerenga her og nå, Raymond. Hvilken klubb klarer å skaffe mest engasjement for klima-saken? Tar du utfordringen, spurte Thorsby på arrangementet i regi av Bellona på klimakonferansen.

Og byrådslederen var snar til å ta utfordringen.

– Jeg skal ha et møte med Vålerenga denne uka, dette skal jeg ta opp. Og jeg tror vi skal klare å få med oss flere spillerne i Oslo også, svare Raymond Johansen.

Vil engasjere

Thorsby forklarte forsamlingen at mange unge føler at det ikke nytter å engasjere seg, at egen innsats ikke har noe å si. Og det er her kjente fotballspillere kommer inn.

– Gjennom våre uttalelser, våre meldinger i sosiale medier og innad i klubbene kan vi skape aksept for at det nytter. Vi må vise folk at det er kult å bry seg, at det nytter å gjøre en innsats, selv om det bare er på individuelt nivå, sa Thorsby.

Han mener at de har lettere for å nå ut, og at mange hører på hva de har å si, selv om det handler om saker utenfor fotballen. Thorsby vil bruke fotballen som "verdens største sosiale fenomen, og kanskje det eneste som samler oss på tvers av kultur, religion og landegrenser" til å bevisstgjøre oss alle om klimatrusselen. Han håper å få med seg mange kjente profiler over hele Europa.

Støtte fra miljøbevegelsen

Bellona-leder Frederic Hauge er glad for engasjementet til Thorsby.

– Vi har sloss sammen med kjente folk fra musikk og idrett tidligere, og vi veit at dette er viktig for å skape aksept for engasjementet. Engasjement og det å vise at man kan utgjøre en forskjell er viktig, sier Hauge.

Han viser til at fotballspillere har millioner av følgere på sine Instagram-kontoer, og at de kan nå ut til mange som ellers ikke ville fått høre om klimaløsningene.

VIKTIG: Bellonaleder Frederic Hauge mener Thorsbys engasjement kan gjøre en forskjell. Foto: Aage Aune / TV 2

– De når ut til utrolig mange mennesker. Vi må ha en større forståelse for de endringene vi skal gjennom for å klare klimakampen. Så det er en fantastisk kommunikasjonskanal og påvirkningskanal å ha en stjernespiller som Morten Thorsby med på laget. Dette er et helt annet nedslagsfelt. Det å vise løsninger, troen på at det nytter å sloss behøver vi både i fotballen og i miljøkampen, sier han.

Også næringslivet er med på laget. Aker Horizon deltar på klimatoppmøtet og kommunikasjonssjef Ivar Simensen sier at de støtter We Play Green med både penger og informasjon.

– Dette er en fin anledning til å nå ut med informasjon. Vi bidrar med tekniske løsninger i klimakampen og så er det glimrende at andre kan skape engasjement, interesse og aksept for dette gjennom sine unike kanaler, sier Simensen til TV2.