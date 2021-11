Mann i 70-årene savnet i to døgn: – Håper å finne ham i god form

Politi og Røde Kors har fortsatt håp om å finne den savnede mannen i live, selv om han nå har vært savnet i snart to døgn i temperaturer rundt frysepunktet.

Store mannskaper fra politiet, Røde-Kors, Sivilforsvaret og andre frivillige leter onsdag ettermiddag etter mannen i 70-årene i området rundt hytta hans på Gålå i Gudbrandsdalen.

Mannen ble meldt savnet tirsdag kveld etter at ingen hadde hatt kontakt med ham siden mandag klokka 17.

God fysisk form

– Ut i fra de opplysningene vi har pr nå, skal han være veldig godt kjent i området og er også i god fysisk form, sier politibetjent Olav Brekke ved Vinstra politistasjon til TV 2.

– Vi har jo et håp om å finne ham i god form, selv om det har gått noen timer, det har vi.

Trapper opp letingen

Politiet opplyser at leteaksjonen trappes opp utover ettermiddagen, mange lokale frivillige kommer opp på fjellet for å delta i letingen.

Trapper opp: Politibetjent Olav Brekke berømmer de mange frivillige som har møtt fram på Gålå for å delta i letingen. Foto: Harald Bjørnsn Jacobsen, TV 2.

– Per nå er politihelikopter, Seaking, Røde kors, både til fots og på ATV, Norske Redningshunder og Sivilforsvaret med i letingen. I tillegg er det mange frivillige som har meldt seg som også er ute i søk.

Aksjonsleder Rune Bjørkheim i Røde kors forteller at det har vært en krevende søkeoperasjon med varierende vær og føreforhold i et kupert terreng.

Håper: Aksjonsleder i Røde Kors, Rune Bjørkheim går inn for å finne mannen i live. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2.

– Hvilke forutsetninger har den savnede mannen for å klare seg i dette terrenget?

– Han har absolutt mulighet for å klare seg i mange timer ennå, sier Rune Bjørkheim.

– Så vi går inn for å finne ham i live og i god behold, målet er absolutt det.

Søker i nærområdet: Sivilforsvaret fra Lillehammer deltar i søket. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2.

– Hvordan er innsatsen til hjelpemannskapene?

– Det har vært en enorm innsats fra hjelpemannskap. Både frivillige og andre som har bidratt gjennom natten og utover dagen. Det skal søkes videre i lang tid ennå, så innsatsen er kolossal, sier Bjørkheim.

SAR-Queen: Både redningshelikopter og politihelikopter deltar i søket etter den savnede mannen Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

Dårlig vær hindret søk med helikopter

Lavt skydekke har gjort det vanskelig å gjøre søk med helikopter i natt og i morgentimene. Men etter at det klarnet opp onsdag formiddag har både et SAR-Queen redningshelikopter og et politihelikopter deltatt i søket.

– Det er et helt umistelig hjelpemiddel å ha. Det ser mye som ikke vi på bakken kan se, sier Bjørkheim. Det er samarbeidet mellom bakkemannskaper og luft som gjør at vi får et godt resultat.