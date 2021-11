Kraftig økning i innlagte barn: – Situasjonen har tilspisset seg

Etter kraftig økning i antall innlagte barn med RS-virus har Stavanger universitetssykehus holdt beredskapsmøte onsdag.

Fagdirektør Eldar Søreide sier sykehuset har fulgt situasjonen med luftveissmitte de siste ukene. Sykehuset forbereder seg på en vinter hvor både covid-19, influensa og RS-virusinfeksjon hos barn kan være et probelm - også samtidig.

ØKER BEREDSKAPEN: Fagdirektør Eldar Søreide sier sykehuset går inn i grønn beredskap. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Nå har situasjonen tilspisset seg sånn at vi ser et sterkt økende antall barn som innlegges med RS-virus. På grunn av kapasitetsutfordringen det ugjør har vi bestemt å gå i grønn beredskap, sier Søreide til TV 2.

Økt beredskap

At sykehuset går i grønn beredskap betyr at situasjonen er uavklart. Den kan altså både eskalere og flate ut, men sykehuset åpner for ekstraordinære tiltak og ressurser.

For Stavanger universitetssykehus innebærer at flere ressurser må omprioriteres, for å kunne ta imot flere barn.

Fakta: Dette er RS-virus Respiratorisk syncytialt virus (RS-virus) forårsaker akutt bronkitt hos små barn, og kan utvikle seg til lungebetennelse.





Voksne og større barn blir raskt friske igjen etter infeksjon av RS-virus, mens små barn kan få lungebetennelse.





Typiske symptomer er forkjølelse med hoste, nysing og rennende nese. Hos små barn utvikler det seg ofte til akutt bronkitt med hoste, åndebesvær og pipende pust.





RS-virus kan smitte ved at en forkjølet person hoster eller nyser i nærheten av deg, eller ved at du berører en flate som en syk person nettopp har nyst eller hostet på, og du deretter tar deg i øyne, nese eller munn. Kilde: Felleskatalogen.no

– Foreløpig må vi skape rom for alle de syke barna som blir lagt inn, for den totale kapasiteten er brukt opp. Vi har gjennom beredskapsmøtet begynt å ta i bruk rom i avdelinger som til vanlig kun behandler voksne, forteller Søreide.

Fagdirektøren sier han foreløpig ikke er veldig bekymret, men sier det er viktig å opprettholde kapasiteten for å ta unna etter hvert som flere barn må legges inn.

– Vi har hele veien nye pasienter som kommer inn. Når det gjelder influensa har ikke sesongen startet enda, så det er enda tid for folk i området til å ta vaksinen.

Han oppfordrer innbyggerne i Stavanger-området til å huske generelle smitteregler og å vaksinere seg både mot covid-19 og influensa, dersom man har mulighet til det.

Forventer flere innleggelser

Akkurat nå er 16 barn innlagt, men tallet er forventet å stige, forteller avdelingssjef for barne- og ungdomsklinikken ved SUS, Berit H. Kyllevik. Hun sier antallet innlagte er høyere enn normalt.

FLERE ENN VANLIG: Avdelingssjef Berit H. Kyllevik sier det er uvanlig mange innlagte. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Det er gjerne det tallet vi har i en vanlig høysesong, men nå når RS-viruset kommer utenom sesong, i tillegg til at det kommer med en større mengde en vi har regnet med før. Det ert klart at det er utfordrende for oss, sier Kyllevik.

Hun sier lav immunitet i befolkningen kan bidra til at flere barn som ikke tidligere har hatt RS-virus nå blir smittet. En del av økningen kan skyldes smitte blant de som ikke fikk RS-virus i fjor, og som nå blir smittet - i tillegg til de som er født i år.

Ikke bekymret

Seksjonsoverlege ved barneklinikken, Ann Marit Gilje, sier viruset smitter ved hosting, nysing og kontakt. sier bekyrmingen nå er at det strømmer til uvanlig store mengder pasienter med RS-virus. De er ikke mer bekymret for hvor syke barna blir.

IKKE BEKYMRET: Seksjonsoverlege Ann Marit Gilje sier de fleste klarer seg fint, selv om de trenger litt hjelp på sykehus. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– De fleste blir ikke så veldig syke. Noen få trenger sykehusinnleggelse og intensivbehandling, men dette er en infeksjon de fleste klarer seg fint gjennom med litt hjelp, sier Gilje.

Hun råder til å holde små barn unna folketette områder for å unngå smitte, men påpeker at det ofte er eldre søsken som smitter små barn.

Flere steder i landet opplever også at stadig flere barn må legges inn. Tirsdag var totalt 163 barn innlagt i hele landet, og ved Haukeland universitetssykehus i Bergen er kapasiteten sprengt, og allerede forrige uke var det fullt på barne- og ungdomsavdelingen.