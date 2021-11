Jakten-Gunhild åpner opp om sin tøffeste sesong: – Noen blir knust

Gunhild Dahlberg (46) åpner opp om sin tøffeste sesong som Jakten på kjærligheten-programleder, og forteller at flere av frierne får hjerte sitt knust.

Gunhild Dahlberg (46) har vært programleder for Jakten på kjærligheten siden 2018. Denne sesongen har dog skilt seg ut fra de andre, forteller hun til TV 2.

– Det var en veldig hard sesong. Jeg får tårer i øyne på å tenke på ting fortsatt, forklarer hun når vi ringer henne for en prat.

Pandemi-effekten

Dahlberg har, som alle andre, tilbragt mye tid hjemme det siste året grunnet korona. Det hadde naturligvis også både bøndene og frierne som er med på årets sesong.

– Vi hadde innspilling i sommer, rett etter at regjeringen begynte å lette på tiltakene, forteller 46-åringen.

Hun forklarer at flere, henne selv inkludert, ikke hadde møtt mange andre enn de nærmeste før innspillingen tok plass.

– Så plutselig kom vi på opptak med masse folk, det var gøy, men også litt rart.

Ettersom alle har levd i isolasjon det siste året, med nedstengninger og «meteren», tror hun det bidro til at flere av frierne hadde kjent på ensomheten med å kun være én.

– Jeg tror drømmen om å få kjæreste har blitt større. Jeg tror også pandemien har gitt oss et spark bak for å finne kjærligheten, konkluderer hun.

Sterke følelser på kort tid

For Dahlberg var det ekstra hardt å være programleder da hun var vitne til at flere hjerter ble knust. Hun tror det ikke kun var drømmen om kjæreste som ble knust for frierne, men også drømmen om noe nytt etter en tid preget av mye usikkerhet.

– Med korona tror jeg det har vært en del eksistensielle tanker hos flere, sånn: «Er det her jeg vil bo? Er det denne jobben jeg vil ha?». Den drømmen om å bo på landet har vi hørt om før, men jeg tror den ble forsterket med korona, mener hun.

TINA OG GUNHILD: Gunhild hjelper bonden Tina Kristiansen med å finne kjærligheten denne høsten. Foto: Espen Solli/TV 2

Hun legger også til at hun ikke forsto hvordan frierne fikk så sterke følelser for bøndene på kort tid – før hun ble programleder selv.

– Avstandsforelskelsen kan begynne allerede idet de sender brev, da begynner modningsprosessen både for bøndene og frierne, forklarer hun.

Frierne får nemlig bekreftelse om at de skal være med på programmet opp til to måneder før innspillingen starter. Derfor har de god tid til å danne seg et bilde av hvem deres utvalgte bonde er – og hvordan de eventuelt passer inn i livet deres.

Ble emosjonelt preget av innspillingen

Dahlberg forteller at hun elsker jobben sin som programleder, og det å ha muligheten til å hjelpe mennesker til å finne kjærligheten.

– Det er helt fantastisk når kjærligheten blomstrer, og de begynner å kline. Tårene renner jo av det også! Det er like gøy hvert år, for inngangen til kjærligheten er aldri lik, skryter hun.

Selv om det er fantastisk å se at folk forelsker seg, så er det slik at flesteparten av frierne ikke er like heldig.

– I år var det noen som ble knust. Og det er det hardeste. Jeg ville bare si til dem: «Dra hjem og date masse folk!». Men jeg kunne jo ikke si det heller, på grunn av pandemien, forklarer hun.

Hun legger heller ikke skjul på at hun tar med seg jobben hjem, og forteller en historie fra i sommer. Det hadde vært en ekstra emosjonell uke på innspilling og hun bestemte seg for å ta en joggetur for å klarne tankene. Da møtte hun programlederkollega Solveig Kloppen.

– Hun spurte meg hvordan det gikk med innspillingen, og da begynte jeg bare å gråte! Og forklarte at det var veldig hardt, for jeg syns så synd i dem når de blir dumpet og lei seg, forteller hun.

– Vi lager ikke bare TV, vi lager barn!

Selv om det har vært mye tårer og knuste hjerter denne sesongen, er hun ikke i tvil om at du han har landet drømmejobben.

– Jeg har en utrolig meningsfylt jobb. Vi jobber med noe ekte, kjærlighet er et grunnleggende menneskelig behov. Folk finner hverandre, og det er utrolig kult å være en del av.

46-åringen forteller at hele produksjonen er veldig følelsesladete mennesker, som henne selv. Det tror hun er essensielt, slik at de forstår hvordan det er og kan støtte både frierne og bøndene på et emosjonelt plan.

GUNHILD OG STEFAN: Stefan er en av bøndene som har måtte knuse hjerter denne høsten. Foto: Espen Solli/TV 2

Selv om ikke alle finner kjærligheten, sier hun at hun føler det gjenspeiler det vanlige livet til de fleste av oss.

– Noen finner noen, og andre gjør ikke – som regel. Noen varer livet ut, og noen blir skilt. Det gjenspeiler kjærlighetslivet til de fleste, forklarer hun.

Hun forklarer at det gjør det ekstra stas når det faktisk blir ekte kjærlighet mellom bøndene og frierne.

– Vi lager ikke bare TV, vi lager barn også! Det syns jeg er skikkelig stort, sier hun og ler.

Da TV 2 spør henne hva seerne kan forvente utover i sesongen, er hun klar på at det kommer til å bli emosjonelt for dem så sitter å ser på også.

– Det er bare å finne frem lommetørklær, for det bli grining. Det blir både triste- og gledestårer, avslutter hun.

Jakten på kjærligheten ser du mandager på TV 2 og TV 2 Play.