Mourinho klarer ikke å glemme kampen i Bodø

– Vi kommer ikke til å glemme kampen i Bodø. Det er ikke en type kamp man glemmer.

Det sier Roma-trener José Mourinho dagens før returoppgjøret mot Bodø/Glimt torsdag.

Gratulerte Glimt med seriegull

Et reservepreget Roma ble som kjent sendt hjem fra Nord-Norge som slakt.

Etter 1-6-tapet mente Mourinho at Kjetil Knutsen hadde stilt med et bedre lag enn ham, og at braktapet beviste at han ikke hadde god nok stall.

På onsdagens pressekonferanse var han ikke like bastant.

– Vi tapte som et lag i Norge, og vi ønsker å vinne som et lag i morgen. Men det kommer ikke til å være det samme laget i morgen, innrømmer han.

– Det er fortatt ni poeng å kjempe for. Situasjonen er positiv. Vi ønsker å toppe gruppen, og det er fortsatt mulig.



Portugiseren har tydeligvis også fått med seg at Glimt har gjort det svært godt i hjemlig liga siden sist. Han avsluttet nemlig pressekonferansen med å gratulere Bodø/Glimt med seriemesterskapet.

Det samme sier han til TV 2.

– The job is done!

Mener kunstgresset i Bodø var skammelig

– Laget er veldig godt. De hadde en liten «hangover» etter møtet med oss og tapte to poeng. Men så reiste de til den viktige kampen mot Molde og vant. Det er ikke overraskende for meg, for de er et godt lag. Jobben er gjort, sier han til TV 2.

Deler ut seriegullet til Glimt: – Jobben er gjort!

Glimt leder Eliteserien med syv poeng, men det gjenstår fem kamper å spille.

Mourinho avviser overfor TV 2 at han er ute etter revansje. Han kaller også Aspmyras kunstgress for «skammelig».

– Jeg mener det ikke er rom for revansje i verken livet eller fotball. Revansje for hva? En kamp vi tapte stygt? Dette er en ny kamp mot et veldig godt lag, men et lag vi vet vi kan slå.

– I Bodø fryktet vi alt, men ikke resultatet i kampen. Vi fryktet en skammelig, syntetisk bane. Vi fryktet kulden. Vi fryktet skader. Vi fryktet alt, men vi fryktet ikke Bodø.

– Denne gangen vet vi at vi møter et godt lag. Og vi kommer til å fremstå annerledes enn i den første kampen.

Knutsen vil dominere i Roma

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen tror Mourinho vil mønstre et sterkere mannskap enn på Aspmyra.

– Toppnivået deres er ekstremt høyt. Vi vet de stiller med toppet mannskap. Det blir et lag som har en del prosent ekstra sammenlignet med laget som møtte oss på Aspmyra. Men vi har alt å vinne, slår han fast.

Men Knutsen har ingen planer om å la Roma få revansje.

– Hjemme eller borte spiller ingen rolle. Vi er nødt til å ha den selvtilliten og vår identitet i bunn. Når de kommer opp og presser oss må vi tørre å holde ballen. Det samme må vi gjøre når vi spiller dem lavt. Vektingen i ballbesittelse må ikke bli 80-20 i deres favør. Det er ikke et kampbilde som vi liker, sier Knutsen.

Han får støtte av Brede Moe.

– Vi er glade i å dominere kamper. Det er alltid en fordel å holde ballen inne på motstanders halvdel. Så får vi se hvor flinke vi er til det i morgen, sier Moe.