Røkke-selskap går inn i Thorsby-prosjekt

Landslagsspiller Morten Thorsby (25) har et brennende engasjement for klimaet.

Selv har han startet organisasjonen «We Play Green», der målet hans er å skape en samarbeidsplattform mellom fotballspillere over hele verden som har lyst til å være med på å løse klimautfordringene.

Kjell Inge Røkke. Foto: Terje Pedersen

– Mitt mål er å motivere masse spillere til å være med på dette, slik at vi kan samarbeide best mulig. Vi har en utfordring med at folkevalgte ikke har nok støtte rundt om i verden. Vi trenger å engasjere flere mennesker. På det punktet har fotballen en unik posisjon rundt om i hele verden, innledet Thorsby da han var med i TV-seanse med miljøorganisasjonen Bellona under klimatoppmøtet i Glasgow onsdag.

I den forbindelse var kommunikasjonssjef Ivar Simensen i Aker Horizons blant gjestene. På direkten slapp han en nyhet, som fikk Thorsby til å juble:

– Vi i Aker Horizons er utrolig glade for å kunne dele at vi går inn som første samarbeidspartner med «We Play Green». Vi ser utrolig fram til å jobbe med teamet og bringe bevegelsen din enda sterkere og opp og fram, fortalte Simensen og henvendte seg i retning Thorsby.

Simsensen understreker at samarbeidet er i tråd med Aker Horizons-mandatet: At man skal se på muligheter innenfor grønn energi.



Aker Horizons er et Kjell Inge Røkke-eid selskap som gikk på børs så sent som 1. februar i år. Selskapet har hele veien lagt vekt på at de har store ambisjoner innenfor fornybar energi.



Thorsby, med på videolink fra Italia, var naturligvis meget godt fornøyd.

– Jeg fikk vite om dette for bare noen minutter siden. Vi har snakket sammen en stund nå, og jeg er utrolig glad for det. Vi ser at når engasjerte folk jobber sammen, så får man til ting. Det er en enorm jobb som må gjøres, så det er utrolig kult at flere vil være med videre, sier Thorsby.

Det ble ikke opplyst om hvor stort omfanget på samarbeidet er.

Vil bruke posisjonen sin

Landslagsspiller Thorsby – som for alvor har blomstret med flagget på brystet under Ståle Solbakken – har i en årrekke kjempet for klimasaken.

Med Aker Horizons på laget fortsetter kampen med uforminsket styrke.

– Det viktigste jeg kan gjøre som fotballspiller er å bli så god som mulig slik at påvirkningskraften min blir størst mulig, er beskjed Morten Thorsby har gjentatt flere ganger.

Til helga skal han ut i en viktig seriekamp for Sampdoria mot Bologna. Deretter venter en avgjørende VM-kvalifisering med Norge når Latvia og Nederland venter.

Fra panelet fikk Morten Thorsby spørsmålet om hva hans lagkamerater tenker om hans klimaengasjement.

– Jeg opplever at folk er veldig engasjerte, at de forstår problemene og at noe må gjøres. Mangelen er at man ikke føler at det individuelle bidraget hjelper, at temaet er for stort og vanskelig å sette seg inn i. På den måten føler man at man som enkeltindivid ikke kan bidra med noe. Det jeg tror vi må prøve å få folk til å forstå, er at om vi alle går sammen, så kan det bli en stor forskjell. Jeg tror vi må få bort fokuset fra ett individ, sier Thorsby.

Han bruker sine egne erfaringer som et eksempel.

– Etter at jeg begynte å bry meg om det, så gjorde familien min, vennene og alle rundt meg. Vi er sosiale dyr. Begynner du på en grønnere livsstil, så vil du påvirke alle rundt deg, sier Morten Thorsby.