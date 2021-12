VIF-talentet gikk toppidrett på offentlig skole - nå kan kommende stjerner miste det samme tilbudet

– De tilpasset alt sammen for meg egentlig. For meg var hverdagen perfekt, sier VIF-talentet om tiden på Valle Hovin VGS.

Private toppidrettsskoler tar inn elever basert på både idrettsferdigheter og karakterer. Det har ikke de kommunale skolene fått lov til før i 2017. Da søkte Oslo kommune om tillatelse, og fikk det godkjent som et forsøk.

Den nye inntaksordningen ble en stor suksess på Nydalen, Persbråten og Valle Hovin videregående skole.

Nå er forsøksperioden på fire år over. Kommunen har søkt om videreføring, men får kun fortsette ut 2022 av Utdanningsdirektoratet (UDIR).

Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll ber nå Kunnskapsdepartementet om å gripe inn i saken.

Et tilbud som utjevner forskjeller

– Hvis politikerne ønsker å utjevne forskjellene og la unge ambisiøse fotballspillere gå på en gratis offentlig skole, så burde de opprettholde inntaksordningen sånn som den er i dag, sier trener og lærer ved Valle Hovin VGS, Torgeir Hoås.

Han mener det kan bli få spillere fra Oslo Øst på landslagene i fremtiden dersom det gjøres endringer nå.

– Jeg synes personlig at fotball allerede koster ganske mye. Og hvis det skal bli sånn at du må ha ressurser for å lykkes i fotballen, så synes jeg det er trist, sier Hoås, som blant andre har trent Vålerenga-spiller Osame Sahraoui.

ENGASJERT: Torgeir Hoås er fotballtrener og lærer ved Valle Hovin VGS. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Med det ferdighetsinntaket vi har nå kan potensielle toppspillere komme seg inn på et veldig godt tilbud uten å ta toppkarakterer. I tillegg er det et tilbud som er offentlig og gratis, som gjør at elever med mindre ressurser kan få et godt tilrettelagt studieløp uten å betale for mye for å gå på privat skole, forteller treneren.

– Noe jeg og familien min ikke har råd til

Stortalentet til Vålerenga fikk tilbud fra en privatskole, men måtte takke nei på grunn av økonomiske årsaker.

– Jeg fikk tilbud av Wang. Jeg fikk kontrakten og alt, og jeg skulle til å signere. Så så jeg at det kostet så mye, og det er noe jeg og familien min ikke har råd til, innrømmer 20-åringen.

LYS FREMTID: Osame Sahraoui er spådd en lys fremtid som fotballspiller. Foto: Annika Byrde

Han er takknemlig for at han fikk utvikle seg på en gratis skole full av gode fotballspillere.

– Du må omgås med folk som vil det samme som deg. Som vil nå like langt som det du vil, og som pusher deg hele tiden, presiserer Sahraoui.

På det meste hadde Valle Hovin VGS hele 18 ungdomslandslagsspillere som elever på skolen.

– Noen av de har kommet inn på karakter, og noen har kommet inn på kombinasjonen ferdighet og karakter, forteller treneren, og legger til:

– Så totalt sett har vi hatt et veldig høyt nivå, både faglig og på fotballen.

HØYT NIVÅ: Hoås mener det er et høyt nivå på Valle Hovin VGS, og håper de kan fortsette slik. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Kunnskapsdepartementet avgjør

Avdelingsdirektør i UDIR, Cathrine Børnes, forteller at det må en regelendring til dersom man skal la skolene fortsette å ta inn elever basert på både idrettsferdigheter og karakterer.

– Alle forsøk er avgrenset i tid. Hvis denne inntaksordningen skal bli permanent, må dagens regelverk endres. Det er det Kunnskapsdepartementet som i så fall må ta stilling til, forteller hun.

Saken følges nå opp, og det er forventet en snarlig løsning.