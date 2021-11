Sjelden gullsjanse ryker: Hvas trekker seg fra EM-finale

Med kanontiden 49,22 og norsk rekord i semifinalen hadde Tomoe Zenimoto Hvas svømt seg inn til favorittstempelet i finalen på 100 meter butterfly under EM på kortbane i Kazan.

Nærmeste utfordrer var ungarske Kristof Milak. OL-sølvvinneren var imidlertid over halvsekundet bak i semifinalen og skulle fått hendene fulle med å utfordre bærumsgutten Hvas.

Nå går finalen uten 21-åringen som trekker seg etter å ha blitt syk i løpet av kvelden og natten. I tillegg er han blitt verre utover dagen i dag, noe som umuliggjør start.

– Det er selvølgelig ikke noe gøy. Han lå i en fantastisk posisjon, sier landslagssjef Petter Løvberg til TV 2.

– Det er helt klart en gullsjanse som ryker i dag. Han virket råsterk i går, og mente selv at han hadde mer å gå på. Så han er i kjempeform og det er synd å miste en slik sjanse.

– Det er jævlig kjipt. Først og fremst for ham, sier trener Sondre Solberg.

Helsen først

Zenimoto Hvas kjente de første problemene med luftveiene allerede tirsdag kveld før og under semifinalen.

– Helsen må gå først. Hvis det bare hadde vært litt rusk i halsen hadde han stilt, så det er litt verre enn det. Vi håpet at det skulle gå over. Det gjorde det ikke. Nå må vi se det an. Vi vet ikke mer enn at han ikke er svømmedyktig i kveld, sier Solberg.

Nå skal eleven hans gjennom undersøkelser for å finne ut hva som er i veien. Koronatestene avlagt er alle negative.

Torsdag skal Zenimoto Hvas etter planen svømme innledende heat på både 200 meter butterfly og 200 meter medley. De er begge på papiret minst like store medaljesjanser som 100 meter butterfly. Både Solberg og Løvberg krysser fingrene for at det kan gå, men det er usikkert.

Andre svømmere videre

Tidligere onsdag åpnet Ingeborg Vassbakk Løyning åpnet sitt svømme-EM med å svømme 200 meter rygg på 2.06,22.



Det var nest beste tid i de innledende heatene, og Vassbakk Løyning er klar for semifinale. Kira Toussaint var best med 2.06,17. Løynings norske rekord er 2.03,22.



Også Nicholas Lia er klar for semifinale på 50 meter fri. Med 21,60 var han tre hundredeler over norsk rekord og har 15. beste tid av de som går til semi.



Henrik Christiansen er klar for finale på 1500 meter fri etter 14.43,01 og sjuende beste