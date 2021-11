Jansrud vurderer OL-markering mot Kina

OSLO (TV 2): Kjetil Jansrud hyller fotballandslagets Qatar-markeringer og åpner for å uttrykke motstand mot påståtte menneskerettighetsbrudd i Kina under Beijing-OL i vinter.

– Jeg synes dette er et vanskelig tema, men det kan fort hende det kommer en markering. Det er aktuelt, sier Kjetil Jansrud.

Vinter-OL i Beijing i februar blir de siste olympiske leker for en av tidenes beste norske alpinister. 36-åringen nevner både åpningsseremonien og podiet som muligheter til å markere mot det kinesiske regimet.

Etter alle solemerker blir det også han siste sesong som utøver.

– Problematisk

Vinstra-mannen har overfor VG tidligere signalisert sin motstand mot tildelingen av OL til Kina.

– Jeg har ikke noe problem med å uttale meg om at jeg synes det er problematisk at det blir gitt til Kina. Det samme så vi med Sotsji og Russland, to uker etter Paralympics er det “full krig”. Det er problematisk. Og som idrettsutøver er det problematisk - for har man en viss form for empati og sympati, så ønsker man gjerne å uttale seg, men man er der fremdeles i kraft av å være en idrettsutøver, sier Jansrud til TV 2.

SISTE DANS: Årets sesong blir etter all sannsynlighet Kjetil Jansruds siste. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Man blir satt på pidestallen

Kritikken mot Kina kommer av flere påståtte menneskerettighetsbrudd fra regjeringen. Beskyldningene, blant annet fra Amnesty International, omhandler undertrykking, diskriminering og tortur.

Behandlingen av uigurene har av flere blitt beskrevet som «folkemord».

Kinas regjering har hele tiden avvist beskyldningene.

– Ofte blir man satt opp på pidestallen som utøver, innleder Jansrud.

Spesielt forventningen om å måtte mene noe i politiske spørsmål er noe av det som gjør slike spørsmål vanskelig for idrettsutøvere, mener alpinisten.

Spesielt de yngre.

Peker på idrettslederne: – Skulle ønske det var tjenesteveien

– Media og den vanlige mannen i gata har et ansvar for å gi disse utøverne rom til å ikke mene så mye - og spesielt unge utøvere. Å dra til Kina som 18-19-åring.. La oss si du er 16 og snowboarder, og skulle stå der og mene noe om menneskerettigheter i landet. Det forstår jeg er vanskelig, sier Jansrud, som mener idrettslederne burde tatt mer ansvar:

– Jeg vil nyansere diskusjonen, sier Kjetil Jansrud. Selv har han ikke noe problem med å skulle markere avstand mot Beijing-OL. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Vi har en olympisk komité med innvalgte, vi har også en regjering som virkelig driver med storpolitikk, som kan ta en avgjørelse. Da hadde fått som idrettsutøvere fått samlet oss bak noe. Da ville det komme en melding fra kulturministeren som sier: Norge skal ikke delta.

– Hadde du håpet noe sånn kunne skje?

– Nei, her er greia. Jeg er idrettsutøver, så jeg kan ikke si at jeg håper at det skjer. Fordi jeg ikke vil rane meg selv eller andre fra den olympiske drømmen. Man har kanskje jobbet 20 år mot det gullet. Ikke sant? Så jeg vil aldri kunne be noen om det (å boikotte), og heller aldri anbefalt noen å gjøre det. Men jeg vil også si at vi representerer flagget på brystet - det står et flagg ved navnet vårt når vi konkurrerer i OL. Jeg skulle ønske at det var tjenesteveien, at vi som land valgte en hard linje hvis vi ønsker det. For da kunne utøverne sagt at “Ok, det er sånn det blir”. Det er veldig vanskelig å ta det fra den andre siden, for jeg tror ikke du får en utøver med en olympisk drøm til å si “Jeg drar ikke”. Det er mye å be om, avslutter Jansrud, som til slutter kommer med en hyllest til fotballandslaget som ved flere anledninger har markert mot tildelingen av fotball-VM til Qatar.

– Jeg berømmer fotballgutta for å ha gjort det og det har jo startet en tankeprosess hos samtlige utøvere og hos forbund og da er vi på veldig god vei.

Skiskytterne positive til markering

Skiskytterne er også åpne for å markere for menneskerettigheter før og under OL i Kina.

De er samlet på Sjusjøen og skal ha et møte onsdag kveld der de får informasjon om situasjonen.

Tiril Eckhoff. Foto: Ernst A Lersveen

– Jeg tror ledelsen og Olympiatoppen har kommet frem til noe fornuftig, sier Tiril Eckhoff.

Hvilke aksjonsformer som er aktuelle har hun ikke for mange sterke meninger om, men sier hun er åpen for å markere via t-skjorter eller annet.

– Det er viktig å vise at man har meninger, når man har dem. Men jeg kan ikke si for mye om det, fordi jeg ikke vet nok ennå.

Også Marte Olsbu Røiseland venter på hva som kommer frem på møtet.

– Vi å få noen konkrete forslag å forholde oss til. En markering hadde vært bra, men så må vi finne ut hvilken markering som er passende.