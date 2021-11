Hotellene ringes ned: – Det er helt ellevilt

Hos Berg-Hansen reisebyrå ringes de ned av kunder. Etter koronaen har mange lyst til å treffes igjen på julebord eller seminarer.

Men nå er det nesten ikke ledige lokaler igjen.

– Nå er det helt ellevilt. Det har eksplodert. Vi har gått fra å vente og vente på at kundene skal komme tilbake igjen, til at det rett og slett bare har eksplodert, sier eventsjef Anna Andresen i Berg-Hansen.

– For seks-syv uker siden så vi at fikk en topp i bookinger vi ikke hadde sett siden 2019, på det høyeste, og etter det har det vært sånn.

Mer eller mindre fullbooket

På Støtvig hotell på Larkollen merker de godt den store pågangen.

– Bestillingene har jo gått rett til værs. Så nå det er helt sprengt på kapasitet ut året, sier hotelldirektør Nina Nilsen.

Det er noen søndager igjen som er ledig og noen dagsopphold, men nå har det også begynt å flytte seg over på 2022.

Hotellsjef Nina Nilsen på Støtvig hotel har aldri opplevd større pågang. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det er egentlig helt håpløst. Kundene kan ringe i dag og si at de har en gruppe på 60 og vi kommer om to uker, men de har ikke en sjanse. Nå må de planlegge på to til tre måneders sikt, eller til og med ett år i forveien, hvis de skal arrangere julebord, sier Nina Nilsen.

Anna Andresen hos Berg-Hansen bekrefter at det begynner å bli helt fullt.

– Ut året er det mer eller mindre fullbooket og utsolgt, og det samme gjelder januar og februar allerede, og selv julebordsesongen i 2022 er ganske full, sier hun.

– Og det er det det samme om det er storby, om det er nær flyplasser, om det er mindre steder. Alle opplever akkurat det samme, for det er en enorm pågang av folk som endelig vil møtes igjen, sier eventsjefen.

Utlendingene uteblir fremdeles

Hos NHO er de litt mindre euforiske, for belegget på hotellene er fortsatt lavere enn normalt.

– Den gode nyheten er at de små konferansene, for små og mellomstore bedrifter, går ganske bra, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv.

– Men den dårlige nyheten at de aller største konsernene og de internasjonale konferansene ikke er i gang. Så hotellsengene er ikke fulle.

Og utlendingene uteblir fortsatt.

– Bare for å illustrere, så pleier en av tre senger å være fylt av utlendinger. Og de er jo ikke her. Det betyr ikke at det er en tredel under normalt, for nordmenn er litt flinkere enn de pleier å være, men det er lenge før vi er i mål, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Får seg en overraskelse

Men på Støtvig hotell er de gode tidene etter koronaen definitivt tilbake.



– Vi har aldri hatt så gode prognoser for et år som det vi har på 2022, sier hotelldirektør Nina Nilsen.



– Så de som tenkte at den digitale verden i hjemmet og på jobben skulle ta over for dette kurs- og konferansemarkedet som vi er så avhengige av, de har tatt helt feil. For nå vil vi treffe venner og kolleger, sier hun.

Mange kunder får seg en overraskelse når de prøver å arrangere et treff.

– Det er noen som sier «Hva, er det fullt? Men dette skal jo vi arrangere om noen uker», sier Anna Andresen hos Berg-Hansen.



– Og vi prøver jo å få det til, men det har hendt at vi har måttet kontakte mellom femten og tyve steder før vi finner en ledig dato.