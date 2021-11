Kroatene nekter for å ha kommet med trusler – Borch står på sitt

OL-medaljevinneren Kjetil Borch gikk nylig hardt ut mot internasjonale rotopper på Instagram.

Til TV 2 fortalte Borch tirsdag om hvordan han ble truet av kroatiske antidopingkontrollører. Det norske roesset fikk etter et stevne i Kroatia beskjed om å møtte i testlokalet for å avgi en dopingprøve innen en time – hvis ikke ville det bli sett på som en positiv prøve.

– Å gi trusler til en utøver ... det er så grovt. Jeg var helt sjokkert, for å være ærlig, sa Borch til TV 2.

Borch kontaktet Antidoping Norge da han kom frem til testlokalet. Da skal han ha fått bekreftet mistanken sin, at kontrollørene i Kroatia ikke hadde rett til å hevde at han stod i fare for å bli utestengt om han ikke møtte opp innen en time.

Hevder Borch kommer med falske anklager

Nå tar kroatiske antidopingmyndigheter til motmæle.

– Etter en intern gjennomgang har vi ikke funnet at våre kontrollører har gjort noe galt. De har opptrådt profesjonelt under tilsyn av arrangøren. Det var overhodet ikke noen trussel mot utøveren fra vår side, men en offisiell innkallelse om å rapportere til teststasjonen for en dopingkontroll. Dette skal, i henhold til reglementet, skje innen 60 minutter fra innkallingen er gitt til utøveren, skriver Roman Latinovic fra kroatiske antidopingmyndigheter

Latinovic hevder også at Borch aldri skrev ned sine innvendinger på det offisielle dopingkontrollskjemaet i etterkant, og avslutter:

– Det er virkelig overraskende at Mr. Kjetil Borch sender slike falske anklager seks måneder etter hendelsen.

Det får Borch til å reagere.

– Dette er løgn, sier han oppgitt, og legger til:

– Det er det dummeste jeg har hørt.

Borch kan nemlig dokumentere at han har sitt på det rene.

– Jeg henviser til skjema, som både jeg og Antidoping Kroatia har signert, der jeg skriver følgende: «Testpersonell truet meg med at jeg ville få dopingdom om jeg ikke møtte opp på testlokasjon 60 minutter etter innkalling. Antidoping Norge er informert.»

– Jeg skrev det på norsk fordi jeg ikke ville at de skulle forstå hva jeg skrev. Det er fullt tillatt å skrive på eget språk på antidoping-skjemaet.

– Men jeg er dessverre ikke overrasket. Det var en veldig dårlig opplevelse, så jeg er ikke overrasket over at de sender en rak puck tilbake igjen, men det er ikke sant. Hvorfor skulle jeg lyve om dette? Jeg har ingenting å vinne på det.

I reglementet finnes det ingen 60 minutter-regel slik Antidoping i Kroatia hevder, og Borch forteller at utøvere kan få flere timer på seg til å avlegge dopingprøve så lenge de er under tilsyn.

– Det er veldig greit at de skriver det til dere, for det viser svart på hvitt at det er forskjellige standarder og tolkninger ute og går. Men det er en internasjonal standard man skal følge, og det er veldig vanskelig for meg som utøver når kontrollørene ikke er oppdaterte, sier Borch.

Ønsker å gjøre yngre utøvere mer bevisst på rettighetene de har

Og det er dette som er grunnen til at han tar opp tematikken i utgangspunktet. 31-åringen er opptatt av at dette ikke skal bli en ordkrig frem og tilbake mellom Norge og Kroatia. Han mener episoden i Zagreb belyser et større problem.

– Jeg snakker på vegne av veldig mange utøvere, både norske og utenlandske. Denne enkeltsaken er et fint, lite bilde på noe av det vi opplever. Men det er det store bildet jeg er opptatt av. Dette er vår realitet som yrke. Du finner ingen andre yrker i verden som har dårligere rettssikkerhet enn det vi har.

– Det er veldig mye frustrasjon blant utøvere. Det er veldig viktig for meg at folk der ute skal bli informert. Jeg ønsker også at yngre og mindre rutinerte utøvere skal forstå hvilke rettigheter de har.

– Heldigvis hadde jeg skrevet ting ned på skjemaet. Det er vår livline. Men det er mange utøvere, til og med blant mine lagkamerater, som ikke vet hvilke rettigheter de har. Det skal være et samarbeid med dopingkontrollører, men det var det ikke i Kroatia.

Overfor TV 2 forteller kroatiske antidopingmyndigheter at de vil ta kontrakt med Antidoping Norge angående saken. De kaller Borchs anklager for falske.

– Det er strålende. Det må de gjerne gjøre, er Borchs kommentar.

Antidoping Norge bekrefter overfor TV 2 at de er blitt forelagt kroatenes side av saken, men poengterer at dette er en sak mellom utøver og kroatiske antidopingmyndigheter.

Støtte av Antidoping Norge

Tirsdag fikk Borch likevel støtte av Antidoping Norge.

Geir Holden, som er fagrådgiver og driver med testplanlegging i Antidoping Norge, sier at de fikk forklart av Borch i Zagreb at han ikke fikk lov til å varme ned.

– I regelverket står det at man kan vente litt med å møte på kontrollstasjonen så lenge man er under oppsikt hele veien, det er en av rettighetene utøverne har, fortalte Holden til TV 2 tirsdag.

– Vi pratet om at rettighetene hans ikke ble ivaretatt når det gjelder nedvarming. Vi er helt enige med Borch om at unge og mer erfarne må kjenne sine rettigheter og plikter i forbindelse med dopingkontroll. Det er noe vi også er tydelig på i vår opplæring med utøvere om regler og plikter i forbindelse med dopingkontroll.

Det internasjonale roforbundet har ikke besvart TV 2s henvendelse.