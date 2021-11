Fikk sparken etter hun sammenlignet Meghan Markle med filledukke

Jane Copley (55) jobbet ved rådhuset i Rochford da hun sammenlignet Meghan Markle med en såkalt Golliwog-dukke. En domstol har nå bestemt at det var riktig av arbedsgiver å gi henne fyken for oppførselen.

Copley ble sparket fra jobben ved rådhuset etter at hun viste kolleger et bilde av en Golliwog, og hevdet at det symboliserte hvordan kongefamilien ville bli seende ut. Arbeidsplassen mente dette var rasistisk og upassende oppførsel.

Dukke-sammenligningen kom etter at Meghan Markle kunngjorde at hun var gravid med sitt første barn.

Etter at hun mistet jobben gikk hun rettens vei, men nå er det klart at hun ikke fikk mehold. Hun tapte dermed rettssaken mot hennes tidligere arbeidsgiver, rådhuset i Rochford.

Dommer Samantha Moor sa følgende da hun avga dommen, ifølge avisen Mirror:

– Det var også rimelig at Rådhuset tok hensyn til at hun var offentlig ansatt, og at man derfor kunne forventet spesielt høye standarder for hennes oppførsel. Av denne grunn hadde de nulltoleranse for rasisme

I Twitter-meldingen under kan du se hvordan en Golliwog-dukke ser ut:

Ble kalt rasistisk

Copley forsvarte kommentaren ved å si at det var tull og tøys, eller såkalt «banter», og at hun kun sa det for å passe inn på kontoret. I rettssalen sa hun derfor at det ble feil at hun mistet jobben på grunn av dette.

Ifølge britiske medier, som blant annet Metro, var det ikke første gang at Copley uttalte seg på en måte som kan tolkes rasistisk.

I tillegg til Golliwog-hendelsen fortalte hun angivelig en rasistisk «vits» om tennisstjernen Serena Williams, og sammenlignet henne med en ape i en dyrehage ved å foreslå at hun dekorerte hjemmet sitt med frukt.

Lokalavisen Cambridgeshire fulgte den nevnte høringen, og skriver at Copley begynte i jobben i Rochford i januar 1991 som personlig assistent, men at hun senere ble forfremmet.

Filledukke

Golliwogg er en type filledokke i britisk og amerikansk populærkultur, som tidligere har blitt kalt «negerdukke» i Norge. Som det norske navnet tilsier, er dette en dukke mange har ment er svært rasisitisk.

Dukken har bustete, svart hår, stort smil og fargerik bukse, jakke og sløyfe. Skikkelsen og navnet ble kjent gjennom en serie barnebøker på slutten av 1800-tallet.

Det er mange diskusjoner rundt om dukken burde fjernes totalt, eller om den er en viktig del av kulturarven.

Samtlige store britiske medier har omtalt rettssaken, som har blitt til en slags prinsippsak i Storbritannia. Dette fordi den også handler om debatten rundt rundt Golliwog, og hvorvidt det er en rasistisk dukke.