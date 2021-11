Smitten stiger over hele landet: – Vaksineeffekten er ikke nok alene

– Nå ser vi at vi er i en periode med økning både i antall innleggelser og i antall meldte tilfeller. Smittetrenden er økende i Norge nå.

Det bekrefter avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold, til TV 2. Forrige uke ble det meldt om 6934 smittetilfeller, viser FHIs ukesrapport. Det er en økning på 58 prosent fra uken før.

Rapporten viser også at smitten øker i alle aldersgrupper. Mest stigende, er smitten blant barn og unge mellom 6 -19 år. Samtidig økte antall innleggelser til 105 fra 79 uken før. I dag er 167 personer innlagt for korona.

Økningen er størst i Troms og Finnmark, etterfulgt av Oslo. Også Trondheim har satt smitterekord denne uken. Vold forteller at de fortløpende vurderer lokale tiltak i de kommunene som har en økende smittetrend og høye innleggelsestall.

– Det er kommunene som fatter vedtak og sitter nærmest situasjonen, og har best forutsetninger for situasjonen der. Men vi gir støtte til de vurderingene de gjør, og råd om tiltak hvis det er hensiktsmessig, sier hun.

– Vaksinen er ikke nok alene

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, sier til TV 2 at det er utfordrende dersom utviklingen fortsetter i samme retning i ukene fremover.

– Flere sykehus har økt beredskapsnivået sitt. Til dels fordi det er mange barn innlagt med RS-virus, og dels at det er et høyt antall koronapasienter. Vi er særlig bekymret for kapasiteten i Nord-Norge nå, sier han.

– Dette viser at vaksineeffekten alene, ikke er nok til å holde smittespredningen under kontroll. Vi må bidra med egeninnsats, også for at det skal være håndterlig for helsetjenesten.

Line Vold, utenfor FHI i forbindelse med pressetreff om FHIs ukerapport om koronasituasjonen 15 sept. 2021. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Blant som ble lagt inn med korona forrige uke, er over 61 prosent fullvaksinerte.

– Vi ser at det er en forskjell på de som legges inn, som er fullvaksinert og ikke. De fullvaksinerte er eldre, og medianalderen der er 77 med risikofaktorer i tillegg. De uvaksinerte er yngre. Det understreker at det er viktig for hver enkelt å vaksinere oss, sier Line Vold.

– Må skjerpe oss

Tall fra Helsedirektoratet, viser at 4 av 10 ikke holder seg hjemme selv om de er syke. Nakstad forteller at det uansett årsak til sykdom er viktig å holde seg hjemme, da man vil kunne smitte andre og dermed bidra til økt testbehov.

– Jeg tror vi alle må skjerpe oss noen hakk hvis vi skal snu trenden, for vaksineeffekten alene ikke er nok til å redusere innleggelser. Det kan enkelt gjøres ved å følge råd, være hjemme når vi er syke, teste oss og ha gode smitterutiner, sier han til TV 2.

I likhet med Nakstad, peker Vold på dette som et viktig virkemiddel for å få ned smitten.

– Det viktigste hver og en av oss gjør er å takke ja til vaksinen. Hvis vi får akutte luftveisinfeksjoner, skal vi være hjemme og teste oss. Det er de to aller viktigste tingene hver av oss gjør for å dempe denne stigende trenden i samfunnet.