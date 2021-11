Åpner opp om forholdet – én detalj er avgjørende for Hellstrøm

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Livet smiler både på jobb og hjemmebane for kjæresteparet Eyvind Hellstrøm og Anita Rennan.

– Vi er like forelsket, det blir bare bedre og bedre. Det er fantastisk, sier Eyvind Hellstrøm (72) til God morgen Norge.

Han og kjæresten Anita Rennan (41) har brukt koronapandemien til å dyrke lidenskapen til hverandre og maten, noe som har båret frukter. Og 72-åringen er ikke tilbakeholden når han roser sin bedre halvdel.

– Hemmeligheten er at Anita har humor, hun ser utrolig bra ut, hun er deilig. Vi har det så avslappet hjemme at det bare setter i gang masse inspirasjon, og vi kan jobbe sammen døgnet rundt.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Nytt familiemedlem

Nylig fikk paret også et nytt familietilskudd, nemlig boxeren Bob.

– Det er masse glede med en hund i huset. Det gir mye mer liv, og vi kommer oss mye mer ut som også er veldig viktig, sier Anita.

Eyvind, Anita og Nils (12) sammen med familiens nye tilskudd, hunden Bob. Foto: Nikolai Walther Wilhelmsen

Det er ikke første gang Eyvind har hund. I fjor høst mistet han nemlig sin forrige følgesvenn, boxeren Nelson. Og da spørsmålet om ny hund dukket opp, hadde Anitas sønn Nils (12) en klar oppfordring.

– Så sier Nils på 12 år at vi må la Eyvind få tid til å sørge. Det var så vakkert sagt. Så gikk det et halvt år, og så fikk vi Bob inn i huset. Og nå er han ni måneder gammel, forteller en tydelig rørt Hellstrøm.

Grønnere liv

Nå er paret klare med sin nye kokebok Hellstrøms grønne hemmelighet, der målet er å inspirere nordmenn til å spise mer grønnsaker.

– Grønnsaker blir ofte neglisjert. De forsvinner ofte på kanten av tallerkenen og så er det biffen eller fiskefileten som blir hovedfokus. Vi har snudd om på alt sammen. Hovedfokus er det grønne, om det er asparges, spinat, rosenkål eller blomkål, forklarer Eyvind.

– Jeg opplever ofte at det grønne blir litt stemoderlig behandlet, litt slapt, spiller andrefiolin. Her var det et ønske om å formidle den matgleden Eyvind har, kjærligheten til også det grønne tilbehøret, tilføyer Anita.

Purreløk med hasselnøtt-vinaigrette. Foto: Anita Rennan Tomatterte fra Eyvind og Anitas nye kokebok. Foto: Anita Rennan

Selv om enkle grønnsaksretter kanskje ikke er det man forbinder mest med Eyvind Hellstrøm, understreker han at den siden av ham alltid har vært der.

– Jeg har renset spinat og skrelt asparges og løk siden jeg var 14 år gammel. Og jeg har hatt en grønn side hele tiden, den har bare ikke kommet så tydelig frem, forklarer han.

Inspirert i utlandet

Både Eyvind og Anita henter mye av sin matinspirasjon fra reiser til utlandet.

– Det er jo nesten alltid sånn at det er de enkle stedene, bistro-nivå, hvor du føler at alt er avslappet. Vi må ikke gå rundt på stjernerestauranter. Alle tror at vi går på kostbare steder, men det er ikke tilfellet i det hele tatt, sier Eyvind.

Ifølge mesterkokken er vi nordmenn dårligere enn mange andre land på å utnytte potensialet som ligger i de ulike grønnsakene.

– Vi må åpne opp for disse fantastiske produktene. Når du spør meg om danskene er kommet lenger? Ja, ja, ja. København har et helt annet forhold til økologiske grønnsaker. De ligger bare så langt fremme.

Og passende nok går neste familietur til nettopp København.

Se tre av Eyvind og Anitas favorittrestauranter i utlandet i faktaboksen under.