Taliban forbyr dollar

Kabul (TV 2): Lutfattige Afghanistan har 80 milliarder kroner på konti i utlandet, men får ikkje tilgang på pengane. Økonomien har kollapsa, og no har Taliban bestemt at bruk av utanlandsk valuta vil bli straffa.

– Forby dollar?

IT-mannen som hjelper oss med å reparere det ustabile internettet på hotellet vi bur på ler, og rister på hovudet av det siste påfunnet frå Taliban.

– Korleis skal vi få betalt om ikkje vi skal bruke dollar?

Etter 20 år med amerikansk-leia styrkar i landet, er dollaren blitt den viktigaste valutaen i Afghanistan. I grenseområda til nabolanda, slik som Pakistan, er det også andre valutaer i bruk.

Vinteren står for døra

I utkanten av Kabul held bøndene fram med å hauste gandana. Framleis er det varmt midt på dagen. Men denne avlinga av grønnsaken med ein karakteristisk kvitløks-liknande smak, er den siste før vinteren.

DYRERE: Bøndene får dårlegere betalt, medan varer som mjøl og matolje blir dyrare.

På huk i åkeren er også åtte år gamle Kamel. Han kuttar gandana med kyndige hender, nesten like raskt som pappa Babarak har lært han.

– Når eg blir stor vil eg også bli gandana-bonde, akkurat som pappa, svarer han på spørsmålet om framtidsplanane.

SISTE INNHØSTING: Kamel hjelper til med den siste innhøstinga før vinteren.

– Har livet blitt verre eller betre etter at Taliban tok over makta?

– Vi er trygge no, fortel bonden Babarak, utan å ta pause frå arbeidet. Slik sett har vi det bra, legg han til. Men det fins ikkje arbeid å få.

– Dersom vi tener pengar under Taliban er det bra.

Har milliarder på bok

I utanlandske bankar står heile 80 milliardar kroner frå det tidlegare regjeringa. Men pengane er utanfor Taliban si rekkevidde.

Etter to og ein halv månad har enno ingen land i verda anerkjent det nye regimet i Afghanistan.

TRYGGARE: Mange afghanarar meiner landet har blitt tryggere under Taliban, men den siste tida har IS i Afghanistan gjennomfør fleire blodige angrep.

For å styrke den lokale valutaen bestemte Taliban tirsdag denne veka at det ikkje lengre er lov å bruke utanlandsk valuta i landet. Den som likevel gjer det, risikerer straffeforfølging.

Klandrar USA

Økonomien i Afghanistan har gått utfor stupet etter at Taliban overraska verda med å ta makta i august i år - nesten 20 år etter at islamistrørsla blei kasta frå makta.

Pengekrisa har katastrofale følgjer for folk. Køen utanfor bankane strekker seg hundrevis av meter, alt før daggry.

Berre dei heldigaste får ein kølapp, men utbetalinga er avgrensa til eit minimumsbeløp kvar veke.

PENGEVEKSLER: Utenfor ein av bankane i Kabul sit Rajab Ali og vekslar dollar om til den lokale valutaen afghani.

Dei heldige får ut dollar, som straks blir veksla om av pengevekslarar utanfor.

– Dette er USA sin feil, klagar ein sint mann utanfor banken. – Det er Afghanistan sin pengar, og landet må umiddelbart få tilgang til dei.

KURS: Større dollarsedler gir bedre vekslingskurs enn små.

Ein eldre mann fortvilar over at køen om morgonen startar så tidleg. Eg bur langt borte og må gå hit. Eg rekk det aldri.

HAT: – Eg hatar Joe Biden for det han har gjort mot oss, seier denne mannen.

Han drar opp buksebeinet og viser oss eit sår på leggen.

– Sjå her, seier mannen og peikar. – Eg blei biten av ein av amerikanarane sine hundar. Det vil ikkje gro. Korleis skal eg få pengar til medisin?

Ein kamp om pengar

På basaren, eller gatemarknaden i Makrorayan, treff TV 2 sjubarnsfaren Feroz, med si tomme trillebår.

TRILLEHJELP: Feroz tener pengar på å trille varer for folk.

Færre enn før har pengar å handle for. Og mindre handel betyr mindre arbeid for Feroz, som lever av å levere og frakte varer for folk.

– Eg har jobba ein heil dag, og berre tent tre kroner, seier han oppgitt til TV 2. Tre kroner på ein heil dag!

– Kva kan eg kjøpe med så lite? Mat? Medisinar til barna?

– Korleis har talibanstyret påverka deg?

Før var det bra, eg kunne tene 15-20 kroner om dagen, kanskje meir. Men etter at Taliban tok over tener eg aldri meir enn ti kroner om dagen.

– Eg har seks døtre og en gutt. Korleis trur de eg kan klare å forsørge ni personar, spør han fortvila.

Intervjuet med TV 2 har ført til at ein skokk med tiggarar - mange barn, enkelte gamle og ei kvinne i blå burka - har samla seg rundt oss.

Den tradisjonelle afghanske klesdrakten vi brukar for enklare å kunne jobbe trygt på gata, er for lengst gjennomskua.

– Vær så snill, kan eg få litt pengar?

Tolken vår gir etter og finn fram eit par sedlar afghani.

Straks er fleire tiggarar på plass. Dei drar oss i kleda, kranglar og slåss med kvarandre om pengane.

– Slepp den, ropar kvinna i den blå burkaen.

– Du riv den i stykker, din gale gutt!

– Sjå, no er den øydelagt!

– Kan eg få ein ny?