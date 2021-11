Dette avgjør om du kan sende barnet i barnehagen

Dette har allerede begynt, med en kraftig oppblomstring av RS-viruset, og andre luftveisinfeksjoner.

Og syke barn, det er ikke «bare, bare», verken for barna eller foreldrene. Barna er pjuske og foreldrene må nok en gang ringe jobben og si at barnet er sykt og de må dessverre være hjemme.

Mange sykedager

SMÅBARNSMAMMA: Stine Hartmann er mamma til Storm som nå er 20 måneder. Foto: @stine.hartmann

Stine Hartmann er mamma til Storm på 20 måneder. De har allerede hatt mange sykedager hjemme.

– Det har vært ørebetennelse, halsbetennelse, den fjerde og sjette barnesykdommen samtidig. Det var jo verst for han selvfølgelig, og da var det rett på legevakt, holde seg hjemme og prøve å skjønne hva han trenger av oss rett og slett, forteller hun.

Også hun kjenner på følelsen av å måtte si fra på jobben at hun må være hjemme.

– Det som jeg kanskje syns er vanskeligst. Jeg har kolleger som ikke har barn, så de skjønner jo ikke at nå er sønnen min syk på dag tre, fire og fem og det er jo lenge. Både for meg, for han og for hele familien, sier hun og fortsetter;

– Jeg hadde jo hørt om dette, men at det skulle vare så lenge, det hadde jeg kanskje ikke sett for meg.

Spesiell høst – dette må du tenke på

Og det blir en spesiell høst og vinter med tanke på luftveisinfeksjoner og sykdom, ifølge overlege i FHI, Margrethe Greve-Isdahl.

– Hva er reglene for når de skal være hjemme?

– De skal være hjemme når de får nye symptomer på en infeksjon. I starten er de kanskje litt sutrete, pjuske, litt snørr og hoste og spiser ikke frokost. Se om det er noe på gang, eller om det bare er et litt trøtt barn. Du må kjenne barnet ditt, sier hun og utdyper;

– Men det viktigste er å holde de hjemme i starten og da skal de være hjemme til de er i god form igjen. At de leker fritt og at det varer, det skal ikke være sånn at de orker å leke en halvtime - for det gjør de jo ofte når de er syke også. De må klare å holde ut litt.



Hun understreker at de skal være helt feberfrie.



– Så er det viktig å huske på at de kan komme tilbake med litt snørr og hoste, for det har mange barn gjerne hele vinteren. Men det er den starten man ønsker å ta, for det er da de er mest smittsomme, forklarer overlegen, som er leder for barnevaksinasjonsprogrammet ved Folkehelseinstituttet.

– Du kan risikere at barnet er sykt annen hver uke

Det første året i barnehagen kan være veldig tøft med tanke på antall virusinfeksjoner barnet må gjennom.

– Vi regner med at det første året i barnehagen, så har man i snitt ti luftveisinfeksjoner. Og disse infeksjonene kommer, i et normal-år, ofte mellom høstferien og vinterferien. Så i løpet av 20 uker, så har barnet kanskje ti infeksjoner. Så er det noen som blir noen friske etter en dag, mens noen bruker fire, fem dager hver gang. Så du kan risikere at du nesten har sykdom annenhver uke en periode, rett og slett, sier overlegen.

DELER SINE RÅD: Overlege i FHI, Margrethe Greve-Isdahl deler sine beste tips dersom barnet ditt er syk. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Er du seriøs?, utbryter småbarnsmamma Stine Hartmann når hun hører at hun i verste fall kan måtte regne med sykdom annenhver uke.

– Det er i snitt da. Det er veldig stor forskjell. Noen har veldig mye mer, noen har mye mindre. Det er store variasjoner. Men det er noen barn som blir ganske preget av luftveisinfeksjonene og andre infeksjoner og hangler litt i ettertid, forteller Greve-Isdahl.

– Når barnet mitt hoster, hva gjør jeg da?

Stine Hartmann forteller at hun noen ganger kan være litt usikker på når det er greit å sende barnet i barnehagen eller ikke.

– Jeg har en sønn som er veldig glad i å være oppe på natta, jeg kaller det ufrivillig nachspiel. Jeg er ikke glad i nachspiel. Da kan det hende at han hoster i ett sett, og hva gjør jeg da? Han har hatt hostekuler hele natta og litt på morgenkvisten. Skal jeg da sende han i barnehagen?

– Har du barn som hoster lenge om natten, da bør man kanskje ta seg en tur til legen. Da kan det hende de er litt tette i brystet, så det er ikke egentlig en infeksjon nødvendigvis der og da. Det kan være etterdønninger, og det kan være de trenger litt medisin. Men det må undersøkes av lege, forklarer Greve-Isdahl.

RS-viruset hos de minste

RS-viruset har skapt mange overskrifter de siste ukene og barneavdelinger på sykehus melder om mange innlagte barn og hardt pressede avdelinger. Og det er et virus som kan være alvorlig for de minste barna.

– RS-viruset et veldig vanlig virus, og de aller fleste har det som en vanlig forkjølelse og 60-70 prosent av barna har det i løpet av første leveår.

For noen av de små kan det bli alvorlig.

– Så er det noen som begynner med en forkjølelse, og etter hvert så trekker det ned i lungene. De blir tette i brystet, får anstrengt og rask pust og de blir veldig slitne av dette pustearbeidet. De får feber, spiser dårlig og da trenger de en tur på sykehuset for å få hjelp og behandling, sier Margrethe Greve-Isdahl fra FHI.

– Barnets allmenntilstand er viktig å følge med på

Akkurat nå er det en oppblomstring av RS-viruset, og en del andre infeksjoner, ifølge overlegen.

– Vi ser en oppblomstring fordi vi ikke har hatt så mange infeksjoner det siste halvannet året. Barn som er født i 2020 og 2021 har ikke vært utsatt for noe særlig virus, og så vi har mindre immunitet i befolkningen. Og det gjelder også oss voksne, for vi blir gjerne smittet vi også. Og dermed er det mer virus i omløp og da går det litt utover de minste.

– Når man leser disse artiklene nå, tenker du at frykten er overdrevet? Eller skal man gå rundt å være litt på «alerten» i forhold til dette viruset og sine små barn?

– Foreldre skal ikke være alert på et virus, de skal være oppmerksomme på barnets allmenntilstand. og om barnet er sykt eller ikke. Det må de vurdere hver eneste gang barnet blir sykt. Og så er det bare noen få som blir ordentlig dårlig av RS-virus, men nå har det vært mange flere som blir smittet fordi vi har hatt lite det siste året og da blir det flere innleggelser også.

Burde du ta influensavaksinen?

Hun sier at de er særlig bekymret for de aller, aller minste.

– De fra nyfødt og opp til tre-seks måneder, det er de som oftest trenger sykehusinnleggelse, hvis de blir smittet.

– Når det gjelder symptomer – hva er egentlig forskjellen på korona, forkjølelse, influensa, RS-viruset og de andre luftveisinfeksjonene?

– Da er jeg tilbake til at man ikke trenger å tenke på hvilket virus man har. Man skal tenke på hvordan barnet har det. Det er det alle barneleger gjør, så tar man test for å finne ut hvilket virus det er. For koronaviruset, så blir sjeldent barn veldig syke. Det går ofte raskt over av seg selv og da kan man også ta hjemmetest.

– Men for alle virus, så er det varierende hvor sykt et barn blir. Tung pust, høy feber, vedvarende syk og slapp, vil ikke spise, uinteressert i omgivelsene. Da skal man oppsøke lege, understreker hun.

– Hold syke barn hjemme

Det er allikevel noen forholdsregler man kan ta, og hygienetiltak som vask av hender og nysing i albuen gjelder fortsatt.

– Hold barnet hjemme når det er sykt. For familier med små barn, så bør de begrense besøk og hvert fall ikke ha besøk av folk som er forkjølet eller har luftveissymptomer. Det er særlig små barn som har storesøsken i barnehage som er utsatt. Da bør storesøsken vaske hendene før de går bort til babyen. Og blir storesøsken syke, så bør man prøve så godt man kan å holde snørret unna babyen.