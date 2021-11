Boligprisene falt i oktober

Boligprisene falt med 0,4 prosent i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent, opplyser Eiendom Norge.

Boligprisene er nå syv prosent høyere enn for ett år siden.

I oktober var gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge 4.247.937 kroner.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i oktober enn det som er normalt for måneden, og de fleste områder i landet hadde en sterk utvikling. Unntakene var Stavanger og Kristiansand, hvor utviklingen var svakere enn normalt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Oslo hadde den sterkeste boligprisveksten i Norge i 2020. I 2021 ligger hovedstaden an til å få den svakeste prisveksten av de store byene i Norge.

– Den mer moderate utviklingen i Oslo må sees i sammenheng med at boligprisene her er svært høye. Gjennomsnittprisen for en bolig i Oslo er i oktober om lag to millioner høyere enn i både Trondheim, Bergen og Stavanger, sier Lauridsen, og fortsetter:

– Prisnivået gjør at både utlånsforskriften og renteøkningene som kommer vil få større effekt i Oslo enn i områder hvor prisene og gjeldsgraden er lavere.

Går raskt å selge bolig

Så langt i år er det lagt ut 94.427 boliger for salg i Norge, som ifølge Eiendom Norge er 3,1 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– I likhet med de siste månedene ble det i oktober solgt noe færre boliger sammenlignet med i fjor. Dette må sees i sammenheng med at høsten i fjor bar preg av gjeninnhentingen i boligmarkedet etter det skarpe fallet i boligpriser og omsetning i forbindelse med utbruddet av korona-pandemien. Så langt i år har det aldri vært lagt ut eller solgt så mange bruktboliger i Norge, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 33 dager å selge en bolig i oktober 2021, noe som er to dager raskere enn i september. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske med 17 dager, og lengst salgstid hadde Kristiansand m/omegn med 41 dager.

– I snitt har det så langt i 2021 gått raskere å selge en bolig i Norge enn de siste årene. Dette tyder at boligmarkedet er effektivt og velfungerende, sier Lauridsen.

– Toppen er nådd

Leder for personmarked i Nordea Norge, Randi Marjamaa, påpeker at det samlet sett er mindre trykk i markedet enn tidligere.

– Vi har flere kunder som ønsker finansieringsbevis for å kjøpe bolig til å bo i, altså primærbolig. Når det kommer til kjøp av sekundærbolig, kan det virke som om markedet har roet seg litt, sier Marjamaa.

Nordea ser samtidig at det kommer inn færre henvendelser til kjøp av fritidsbolig. Hun mener det er som forventet etter en voldsomt høy etterspørsel over lang tid.

– Boligtoppen er kanskje nådd for denne gang. Det har vært kraftig prisvekst over lang tid, og vi venter nå en stabil prisutvikling fremover, men hvor vi kan oppleve enkelte perioder som skiller seg ut hvor priser både kan stige og falle, sier Marjamaa.

Gode nyheter for førstegangskjøpere

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror den sterkeste boligprisveksten er historie når vi nå står foran en periode med stigende renter.



– Oslo går foran, og har nå den svakeste prisveksten av alle de store byene. Boligmarkedet er velfungerende, men etterspørselen nærmer seg mer normale nivåer. Husholdningenes låneopptak vil gradvis bli begrenset av høyere renter og utlånsregulering, sier Geving.



Han mener alt nå ligger til rette for en svakere prisvekst i årene som kommer.



– Dette er gode nyheter særlig for førstegangskjøpere som vil oppleve noe mindre konkurranse i boligmarkedet, sier Geving.