Dette koster det å reise miljøvennlig mellom Norges to største byer

Det kan være både dyrt og tidkrevende og reise miljøvennlig mellom Norges to største byer.

Blant annet tar det i snitt 14 minutter lenger tid å ta toget mellom Oslo og Bergen i dag, enn det gjorde i 1975.

– Det går mye raskere å fly. Da velger man ofte den lettere løsningen, sier flypassasjer Benjamin Sandøy.

BERGEN FLESLAND: Peter Hellesøy og Benjamin Sandøy på vei til Oslo Gardermoen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Da TV 2 spurte flere flypassasjerer om hvorfor de velger fly over tog mellom Bergen og Oslo, svarte samtlige at reisetid spiller en viktig rolle når de velger transport.

– Både tid og pris spiller inn. Men jeg tenker bare på å komme meg raskest mulig fram, sier Peter Hellesøy.

Europamestre i å fly

Tall fra 2019, før pandemien endret reisevanene våre, viser over to millioner reisende mellom Bergen Flesland og Oslo Gardermoen.

Men det er ikke bare denne strekningen som er populær blant nordmenn, faktisk er vi suverent europamestre når det kommer til antall innenlands-flyvninger per innbygger.

Nordmenn flyr tre ganger oftere innenlands enn landet som flyr nest mest; Island. Det viser en gjennomgang av Eurostats statistikk for flyreising i Europa utført av Naturvernforbundet.

Fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz, mener de lave prisene bidrar til at vi flyr så mye som vi gjør.

– Det er for billig å fly og det er for billig å forurense. Miljøavgiftene er nødt til å øke, sier Schlaupitz, som selv har arbeidet seks år i togselskapet NSB, nå Vy.

Mens to millioner reisende valgte å fly mellom Oslo og Bergen i 2019, reiste under 400.000 den samme strekningen med tog.

– Prisene for jernbane har gått jevnt og trutt oppover. Det er et problem, sier fagsjefen i Naturvernforbundet.

Til tross for de åpenbare miljøfordelene ved å reise med tog, velger et soleklart flertall av oss å fly når vi reiser mellom Norges to største byer - Bergen og Oslo. Foto: Frode Hoff / TV 2

Tog lønner seg ofte

Men hvor stor er egentlig prisforskjellen? En gjennomgang TV 2 har gjort viser at dersom du planlegger reisen i god tid, og kan reise når som helst på gitt dato, lønner det seg å ta toget.

TV 2 sjekket prisene på 30 tilfeldig utvalgte datoer, tre måneder frem i tid, fra og med 3. november.

Føringene for undersøkelsen er at vi har valgte det billigste alternativet den gitte datoen, og sjekket priser både med og uten innsjekket bagasje. Billetten skulle også være en standard voksen-billett.

I 27 av 30 reiser var det billigst å ta tog, dersom man ville vært avhengig av innsjekket bagasje på det alternative flyet.

Kunne man reise uten innsjekket bagasje, var det billigere å fly 13 av 30 reiser.

Billigst uten bagasje

Er man flink til å planlegge, kan man ofte få den billigste avgangen om man reiser med tog. Gjennomsnittsprisen for en togbillett i dette tidsrommet er 390 kroner, lang billigere enn flyturer, som har en gjennomsnittspris på 596 kroner.

Dette forutsetter derimot at man reiser med innsjekket bagasje – da gjennomsnittsprisen for fly med kun håndbagasje ligger på 277 kroner, og derfor i snitt billigere.

Fly billigst for den spontane

TV 2 har sjekket også prisene på reiser de ti neste dagene fra 4. november.

Er du av den mer spontane typen når det kommer til reiseplanlegging, vinner flyselskapene nesten uten unntak på pris. Særlig dersom du ikke trenger innsjekket bagasje.

For mens gjennomsnittet på togprisene vi sjekket ti dager frem i tid, var på 564 kroner, var gjennomsnittet på en flybillett uten innsjekket bagasje 530 kroner. Gjennomsnittsprisen med innsjekket bagasje var 695 kroner.

Slik undersøkte vi prisene Prisene er hentet fra 30 tilfeldig utvalgte datoer tre måneder frem i tid, i tillegg til å sjekke de billigste prisene for de neste ti dagene. Prisen valgt for hver dato er den billigste tilgjengelig, uavhengig av tidspunkt på døgnet.

Reisen skal ha avgang på dagtid, nattoget er derfor tatt ut av undersøkelsen.

Det er kun Vy som kjører togruten mellom Bergen og Oslo.

Vi har brukt søkemotoren finn.no/reise, som sammenligner alle flyselskapene som flyr strekningen Flesland-Gardermoen

Stor forskjell i prisutvikling

Ser man på prisutviklingen over tid, er det tydelige forskjeller på fly og tog.

Sammenliknet med den generelle prisveksten, konsumprisindeksen, holdt prisen på jernbane, t-bane og trikk seg relativt stabil i perioden 2008 til 2018. Jernbane, t-bane og trikk økte med 25,7 prosent, litt mer enn den generelle prisveksten økte med 23,2 prosent.

Ser man på prisutviklingen for flypassasjerer får man et helt annet bilde. Sammenliknet med konsumprisindeksen har flybillettene faktisk blitt billigere, og kun økt med 5 prosent på 10 år.

Går man enda lengre tilbake i tid, øker forskjellene ytterligere: Fra 2003 til 2018 økte prisene for jernbane, t-bane og trikk med 43,9 prosent, mens flybilletter bare ble 9,3 prosent dyrere. Det har med andre ord blitt relativt dyrere å ta tog, og langt billigere å ta fly.

Vil ha høyere priser

– Det er klart at pris har mye å si for folks valg av reisemiddel. Det har vært en stor konkurranse innenfor flytrafikken som har presset prisene på fly ned, sier Schlaupitz.

Han mener Bergensbanen fungerer som et godt eksempel på hvorfor dagens miljøvennlige transporttilbud ikke fungerer godt nok.

Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet mener prisene på jernbanen må ned, og prisen på fly må opp. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– På Bergensbanen er det for få sitteplasser. Det er kamp om plassene på de tidene av døgnet, i uka og på året når det er mange passasjerer, og da går prisene opp. Vi må få til forbedringer på toget som gjør at prisene går ned, mener fagsjefen.

Han er tydelig på hva som skal til for at flere nordmenn velger miljøvennlige reiser i fremtiden:

– Vi må få raskere og mer hyppige togavganger, samtidig som det må koste mer å forurense. Slik blir det mer attraktivt å ta tog.

– Prisene har ikke økt

Det er togselskapet Vy som kjører Bergensbanen, etter at de vant anbudsrunden i 2019. Kontrakten gjelder i ni år.

– Dersom du kan reise utenom de aller mest populære tidspunktene, har vi billetter til gode priser. Vi har gode priser på alle avgangene våre, men de beste prisene går først, sier kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz.

Tog vinner på pris dersom du planlegger i god tid. Men er du av den spontane typen, er flyet mellom Oslo og Bergen stort sett billigst. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hun understreker at maksprisen på ordinære billetter er regulert av Jernbanedirektoratet.

– Prisen har ikke økt selv om Bergensbanen er blitt konkurranseutsatt. Vi gjør vårt for å holde prisene nede. For oss er det viktig med flere fornøyde kunder, og vi skal ha gode priser og billettyper som er attraktive for kundene våre, sier Scholz.