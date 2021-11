Fransk løksuppe servert med eltefrie rundstykker

Ønsker du å servere langtidshevede eltefrie rundstykker ved siden av suppen, begynn med å bake rundstykker 8-10 timer føre servering. Se egen oppskrift.

Fransk løksuppe

Ca. 1 kg løk

3-4 ss smør

2-4 fedd hvitløk

1 ts sukker

2 kvister frisk timian eller 2 ts tørket knust timian

2 dl tørr hvitvin eller eplejuice

Eventuelt 1 ss Dijon sennep eller annen ikke for søt sennep

1 l god kraft

1 laurbærblad

Grovmalt pepper

1 ts salt

3-4 dl revet vellagret ost for eksempel sveitser, Jarlsberg, Norvegia eller cheddar

4 skiver daggammelt fint til halvgrovt brød

Slik gjør du:

Rens og del løken i tynne skiver og finhakk hvitløk.

Varmt smør i en vid gryte. Tilsett løken og la den surre på svak varme under omrøring til løken «faller» sammen og blir som gyllen karamell, 15-20 minutter. Rør om så løken ikke legger seg ved i bunnen. Tilsett hvitløk og timian mot slutten. Tilsett eventuelt sennep og la surre et par minutter, før vin eller eplejuice tilsettes under omrøring. Kok opp og tilsett kraft og laurbærblad. Kok opp og la suppen trekke 30-40 minutter. Smak til med salt og pepper og eventuelt ¼ ts hvitvinseddik eller sitronsaft.

Skjær skorpen av brødet og skjær innmaten av brødet i terninger og rist i litt olje i en stekepanne.

Fordel suppen i ovnssikre porsjonsformer, legg brødterningen over og dryss med rikelig med ost. Gratiner i varm ovn 250 grader og stek i 6-8 minutter eller under grillen i kort tid, til osten har fått en gyllenfarge.

Server med et persilledryss og eventuelt godt brød/rundstykker ved siden av.

Langtidshevede eltefrie rundstykker

400 g fint hvetemel

125 g sammalt grov hvete eller rug (rug gjør det ferdige bakverket litt fuktig)

50 g lettkokte havregryn

Ca. 100 g blanding av linfrø, gresskarkjerner og eventuelt hakkede valnøtter

1 ts salt

1 liten «ert» fersk gjær eller ⅓ ts tørrgjær

5 dl kaldt vann

Litt olje til utbaking

Eventuelt linfrø eller gresskarkjerner til dryss

Slik gjør du:

Ha de tørre ingrediensene og gjær (fersk gjær smuldres i melet) i en bakebolle og bland sammen. Tilsett vannet og rør sammen med en sleiv eller slikkepott. Deigen skal være klissete som en litt tykk grøt. Dekk bakebollen med lokk eller plast og la deigen heve i romtemperatur i minst 10 timer, kan heve opp til 18 timer.

Utbaking: Ha ca. 2 dl hvetemel på kjøkkenbenken og hvelv/hell ut den ferdig hevede deigen. Deigen skal være klissete og flyte litt utover. Bruk en bakeskrape eller en stor slikkepott. Brett deigen sammen med litt av melet på benken et par ganger, slik at deigen blir litt lettere å jobbe med. Brett 1/3 av deigen over mot midten og gjør det samme fra andre siden, slik at deigen blir avlang som en baguette med skjøten ned.



Bruk en bakeskarpe og del opp i 12-14 biter. Smør hendene med litt olje og trill hver bit til rundstykke. «Rull» toppen, eventuelt hvert rundstykke, i linfrø, sesamfrø eller små havregryn og sett på bakepapirkledd stekebrett. Dekk til og la etterheve i ca. 1 time. Stek i varm stekeovnen 225 grader på midterste rille i 15-20 minutter. Avkjøl rundstykkene på rist. Egner seg til frysing.