José Mourinho og Roma fikk rundjuling av Bodø/Glimt på Aspmyra for to uker siden. Hjemmelaget fremstod til tider som Asterix og Obelix i møte med romerne. På sidelinjen tryllet Kjetil Knutsen som trollmannen Miraculix. Gultrøyene ga seg ikke før det stod 6-1.

Nå er bodøværingene på plass i den evige stad for å gjenta bedriften.

Knutsen innrømmer at det tette kampprogrammet har slitt på troppen.

– Kanskje totalen ble at vi manglet litt energi mot Sandefjord. Men vi har en gjeng med så mye kraft i seg og en mentalitet som gjorde at vi klarte å vippe kampen i vår favør. Det forteller mye om gruppen. Nå har vi hatt en fantastisk reise til en nydelig by. Vi ser frem til kampen. Vi har erfaring fra å spille i Italia. Vi var konkurransedyktige mot Milan, sier Knutsen.

Bodø/Glimt-treneren tror Mourinho vil mønstre et sterkere mannskap enn på Aspmyra.

– Toppnivået deres er ekstremt høyt. Vi vet de stiller med toppet mannskap. Det blir et lag som har en del prosent ekstra sammenlignet med laget som møtte oss på Aspmyra. Men vi har alt å vinne, slår han fast.

Den norske serielederen har ingen planer om å la Roma styre begivenhetene på Olympiastadion.

TRENING: Bodø/Glimt på Olympiastadion. Foto: Roy Arne Salater

– Hjemme eller borte spiller ingen rolle. Vi er nødt til å ha den selvtilliten og vår identitet i bunn. Når de kommer opp og presser oss må vi tørre å holde ballen. Det samme må vi gjøre når vi spiller dem lavt. Vektingen i ballbesittelse må ikke bli 80-20 i deres favør. Det er ikke et kampbilde som vi liker, sier Knutsen.

Han får støtte av Brede Moe.

– Vi er glade i å dominere kamper. Det er alltid en fordel å holde ballen inne på motstanders halvdel. Så får vi se hvor flinke vi er til det i morgen, sier Moe.

PÅ PLASS: Kjetil Knutsen i Roma. Foto: Roy Arne Salater

Fredrik Bjørkan skal testes før kamp og kan bli spilleklar. Det er lite trolig at Patrick Berg blir spilleklar. Fra før er nøkkelspilleren Ulrik Saltnes skadet. Men med flere stjerner på sidelinjen har nye tatt ansvar.

Ola Solbakken har vært en av høstens kometer i norsk fotball. Tirsdag ble han belønnet med landslagsplass.

– Han har vist hvilket nivå han har inne, spesielt i kampene i Europa. Jeg er stolt på hans vegne og klubbens vegne. Jeg er overbevist om at han har en x-faktor som Norge kommer til å få bruk for i to avgjørende kamper for å komme seg til sluttspill, sier Knutsen.

Suksesstreneren er svært opptatt av å prate om kultur, prestasjoner og utvikling. Han tror resultatfokus kan ødelegge. Knutsen mener Kristiansunds gulldrømmer er et eksempel på det.

– Alt tyder på at det har gjort det. Kristiansund er en klubb som har vært hardtarbeidende. De har hatt en tilnærming at de skal jobbe beinhardt hver eneste dag. Det tror jeg har fungert utrolig bra for dem, men når de plutselig skulle begynne å snakke om at de skulle være med... Jeg tror at dere fikk de til å endre fokus. Det tror jeg aldri er lurt. Spesielt når det går bra. Da er det enda viktigere å ha en tydelig retning. Det høres kjedelig ut, men i Bodø/Glimt har vi vært veldig flinke til å holde en retning, sier Knutsen.

Glimt topper sin gruppe med sju poeng etter tre kamper. Tidligere i høst ble det 3-1 over Zorja Lugansk og 0-0 mot CSKA Sofia.