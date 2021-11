Sjekk den elleville lista over storklubber som jakter på norske talenter

Manchester United, Borussia Dortmund, Milan, Ajax, Bayern München og PSV.

Det er bare noen av storklubbene som har vært til stede på en enkeltkamp med U21-landslag på norsk jord i løpet av de siste årene.

Da landslagssjef Leif Gunnar Smerud tok ut U21-landslagstroppen til de kommende EM-kvalifiseringskampene tirsdag, røpet han nemlig ei liste på 22 klubber som har vært til stede på Marienlyst under en av hans kamper (se faktaboks for komplett liste).

Klubbene som var på Marienlyst Ifølge landslagssjef Leif Gunnar Smerud var følgende klubber til stede på en enkeltkamp for U21-landslaget på Marienlyst høsten 2019. Marseille, PSV, Standard Liege, Manchester United, Real Sociedad, Borussia Dortmund, Lille, Arminia Bielefeld, Freiburg, Milan, Spal, Ajax, AZ, Bayern München, Groningen, Schalke, Borussia Mönchengladbach, IFK Göteborg, Udinese, Southampton, Eintrach Frankfurt og Lyon.

Klubber fra samtlige av de fem beste ligaene, som Ståle Solbakken har vært klar på at han ønsker flere norske spillere i, var representert.

– Det forteller meg at U21-arenaen, og den internasjonale arenaen nedover i ungdomslandslagene, er et utstillingsvindu og en arena som store klubber bruker for å kartlegge spillere. Det er et nivå de kjenner, sier Smerud og gir følgende eksempel:

- STOR BETYDNING: U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud mener det knapt finnes et bedre utstillingsvindu for et norsk talent enn et aldersbestemt landslag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Når de ser Martin Ødegaard spille mot Sandnes Ulf i Eliteserien, så er de mer usikker, mens når de ser at han herjer mot portugisere på U21-nivå som 15-åring så vekker det oppsikt fordi de kjenner til nivået, forteller Smerud til TV 2.

Han vil ikke avsløre spesifikt hvilken kamp det var 22 klubber til stede på, men røper at det handler om en kamp høsten 2019.

Da møtte Norge både Nederland, Portugal og Kypros på hjemmebane. Grunnet pandemien er det faktisk noen av de siste hjemmekampene U21-landslaget har spilt på norsk jord.

Smeruds antakelse er at oppmøtet av speidere og agenter på norske aldersbestemte landskamper er vel så bra som for eksempel på oppgjøret mellom Bodø/Glimt og Roma sist uke.

– Om du ser på laget vårt fra U20-VM, så tror jeg spillerne som var med der er solgt for flere hundre millioner og kanskje opp mot en halv milliard. Det tror jeg handler mye om at de har hatt et utstillingsvindu som mange ser verdien av, sier Leif Gunnar Smerud.

Norges tropp i U20-VM – som ble spilt sommeren 2019 – hadde med seg spillere som blant andre Erling Braut Haaland, Jens Petter Hauge, Kristian Thorstvedt, Emil Bohinen og Håkon Evjen – for å nevne noen.

I etterkant gikk Braut Haaland fra Salzburg til Borussia Dortmund, Hauge fra Bodø/Glimt til Milan, Thorstvedt fra Viking til Genk, Bohinen fra Stabæk til CSKA Moskva og Evjen fra Bodø/Glimt til AZ.



Ønsker seg mer fokus

U21-landslagssjef tok opp tematikken på tirsdagens pressetreff fordi han har en følelse av at aldersbestemt landslagsfotball ikke blir verdsatt høyt nok.

– Det er en følelse jeg har. Det er ikke noe kritikk av noen, men jeg tror ikke folk er bevisste nok på betydningen det kan ha. Se bare på hva et mesterskap kan trigge og bety. Norge har bare vært i to U21-mesterskap gjennom alle disse årene. Det har selvfølgelig mye med ranking å gjøre og at vi derfor alltid har møtt minst en kanon-nasjon, men jeg tror likevel ikke det helt har gått opp for alle hvor stor og hvor viktig en slik arena kan være for norsk fotball, sier Smerud.

Han sier han i større grad tror klubbene og spillerne har forstått betydningen, men han skulle gjerne ønsket seg mer oppmerksomhet fra media og folk flest.

– Jeg tror rammene kan bli bedre. Drømmen er selvfølgelig rammer som i Spania og Italia der du har 15.000 tilskuere, men her i Norge er det nesten slik at faren til Terje Skjeldestad (som er med i trenerteamet på U21) må spørre hvordan det gikk, sier Smerud.

Han tror større oppmerksomhet og status rundt de aldersbestemte landslagene vil kunne gi norsk fotball en stor fordel over tid.

– Vi må få mer igjen for spillerne

Blant annet tror han det vil kunne gi bedre økonomi for norske klubber. Han tror en av synergiene – dersom aldersbestemte landslag blir tillagt større prestisje – vil være at norske klubber får bedre betalt for spillerne sine.

– Jeg tror det vil øke hele markedsverdien til norsk fotball om du får en enda bedre innramming på U21-kampene. Norsk fotball er i veldig fin utvikling, det gjør at mange ser på det norske vinduet som ekstra interessant, men vi må få mer igjen for spillerne våre, sier Leif Gunnar Smerud.

Hans håp er at ryktet til norsk fotball skal bli enda bedre – slik at det på sikt vil generere mer penger til norske klubber.

– I en del tilfeller er det nok rett å reise ut tidlig. Ser du på Marcus Holmgren Pedersen, som har tatt steget umiddelbart, så var det jo helt rett å reise ut. Han sørget jo i tillegg til penger for Molde. Men i andre tilfeller er spillere som har reist ut for tidlig og utviklingen har stagnert. Det har heller ikke blitt lagt igjen særlig med penger i norsk fotball. Det er slike ting vi må unngå for at utviklingen av norsk fotball skal fortsette, sier Leif Gunnar Smerud.

Mens A-landslaget skal ut i VM-kvalifisering neste uke, skal U21-landslaget ut i EM-kvalifisering. Fredag er Finland motstander på Marienlyst, mens Aserbajdsjan venter på bortebane tirsdag.