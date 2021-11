– Må skremme vekk spøkelset

Landslagsmålvakt Katrine Lunde har vært et mareritt i flere år for Vipers-utfordrer Storhamar. Etter at Vipers feide Storhamar ut av cupen i forrige uke møtes de to nå i toppoppgjør i serien.

Se toppkampen Vipers - Storhamar onsdag fra kl.19 på TV 2 Sport 2 og Play.

Regjerende mester Vipers har slått Storhamar i 12 av de 13 siste møtene i serie, cup og sluttspill.

Det siste møtet endte med hele 38-23. Katrine Lunde vartet opp med en redningsprosent på rundt 50.

– Storhamar har stor respekt for Lunde, for stor. Hun har vært som et spøkelse i målet.

Det må Hamar-laget skremme vekk om de skal ha noen sjanse, sier TV 2 sin håndballekspert Bent Svele.

Han viser til at den ene gangen Storhamar slo Vipers så stod ikke Lunde i mål.

De to gangene nummer to laget har vært nær ved å vinne stod heller ikke Lunde i mål.

De ti gangene hun har stått i Vipers-målet har Storhamar tapt klart.

– Lunde blir trigget av disse kampene. Storhamar sier de er en utfordrer. Da tenner hun til, sier Svele.

Og Lunde, som er vant til store oppgjør internasjonalt, legger ikke skjul på at den hjemlige toppkampen betyr mye.

Katrine Lunde hjemsøker Storhamar

– Det er alltid spesielle kamper. Vi har lyst til å vinne mot Storhamar og det er godt å gjøre det på en god måte, sa Lunde etter NM-kampen.

Nå er vi på bedringens vei. Vi har har hatt noen tøffe kamper i Europa, men prestasjonene blir bedre.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad berømmer sitt "spøkelse". Og mener han har minst ett til.

– Det er helt avgjørende å ha de spillerne som vil uansett. Nora (Mørk) går foran, Katrine går foran.

Og det er viktige egenskaper det der å stå i det hver eneste onsdag og lørdag. Og ville det nok, og sørge for at det smitter over på andre, forklarer Gjekstad.

I kvartfinalen i cupen ville Vipers mye. Seier med 15 mål er voldsomt.

Men Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen vil ikke tegne opp noe spøkelsesbilde.

– Respekten er der. Vi trigger to av verdens beste spillere i Lunde og Mørk. Det vi gjør mot andre lag går ikke mot Vipers.

Vi blir straffa når vi ikke gjør ting riktig, og sist satte vi rekord i tekniske feil og gjorde det meste feil, sier Gabrielsen.

– Da var det bare å kjøpe seg et par Cola Zero, luske på rommet for å gjemme seg der, og holde kjeft.

Men vi har gjort en jobb den siste uka for å framstå på en annen måte. Sist ble det flaut, nå gjør vi et nytt forsøk, sier Gabrielsen.

Bent Svele mener at den utgaven av Vipers som Storhamar møter er bedre enn den de fleste andre lag i den hjemlige serien møter.

– De fleste møter hverdags-Vipers. Et lag som vinner det meste, men som også har tapt poeng borte mot Fana.

Storhamar får en skjerpet Champions League utgave av Vipers. Da kommer de med et helt annet uttrykk, forklarer Svele.

Onsdag kveld forsøker Storhamar for 14 gang over fire sesonger. Kun én gang har laget lykkes på de 13 forrige.