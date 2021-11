DNB har tekniske problemer

DNB kunder har siden 22-tiden tirsdag kveld hatt problemer med å få tilgang på mobilbank og betalingstjenester i banken.

– Vi driver og undersøker hva som har skjedd. Det er litt for tidlig å si, men vi vet det berører mobilbank og betalinger. Vi beklager overfor dem som blir berørt, sier pressevakt Kari Vartdal Riise til TV 2 klokken 22.40.

Det er uklart hva som har skjedd og hvor lang tid det vil ta før tjenesten er tilbake i drift, opplyser Riise.

– Vi jobber for fullt for å finne ut av hva som ligger til grunn for den tekniske feilen, sier hun.