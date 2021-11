Bayern lekte seg videre – hat trick fra toppscorer Lewandowski

Bayern München-Benfica 5-2

Dynamo Kiev-Barcelona 0-1

Selv om Benfica til tider yppet seg på Allianz Arena i München, var det klasseforskjell mellom lagene.

Lewandowski var naturligvis sentral. Først headet superspissen ballen i mål etter et glitrende forarbeid av Kingsley Coman:

Så var han servitør da Serge Gnabry avsluttet et lekkert Bayern-angrep på frekt vis:

Benfica utlignet kort tid før pause ved Morato. Lewandowski fikk sjansen til å sette inn sitt andre for kvelden, denne gangen på straffe, like før lagene gikk i garderoben.

Benfica-målvakt Odysseas Vlachodimos leste imidlertid polakken, og fikk forsøket til å se ut som en løs pasning.

Etter sidebyttet punkterte Bayern kampen. Først Leroy Sané med et herlig treff på halvspretten, så Lewandowski med en vakker chip. Darwin Nuñez reduserte for Benfica, før Lewandowski satte sitt tredje for kvelden – denne gangen etter assist fra keeper Manuel Neuer.

Lewandowski står nå med fenomenale åtte mål på fire kamper i Champions League denne sesongen. Scoringene har dessuten bidratt sterkt til at den tyske giganten allerede er videre.

Den 33 år gamle superspissen er to mål foran Ajax-angriper Sébastien Haller i toppscorerkampen i Champions League.

I den andre kampen i gruppen vant Barcelona 1-0 borte mot Dynamo Kiev. Katalanerne er nå på andreplass med seks poeng, to foran Benfica.

Bayern München har full pott og trenger bare ett poeng for å være helt sikker på gruppeseieren i tillegg.