Bombegruppa til Voss etter funn av mistenkelig gjenstand

– Det er en gjenstand vi ønsker å sjekke nærmere og får bistand fra bombegruppen, sier operasjonsleder Tatjana Knappen til Bergens Tidende.

Gjenstanden ble funnet i ettermiddag, og kommer til å bli identifisert i løpet av natten.

Til TV 2 sier Knappen at de ikke har konkrete opplysninger som tilsier at gjenstanden er mistenkelig, men at de ikke kan utelukke det.

– Det var en person som fant gjenstanden i terrenget. Politiet er på stedet, og gjenstanden er på et sikret område, sier operasjonslederen.

Bombegruppa vil ankomme Voss i løpet av natten.

Tirsdag kveld var det vakthold på skolen. Rektor Åshild Søvik Underdal opplyser til Avisa Hordaland at ansatte og foresatte er varslet om at skolen holdes stengt onsdag.