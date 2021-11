Mann veivet med sverd i Trondheim

– Vi fikk melding at en beruset person viftet med et sverd, ut i fra meldingen bevæpnet vi patruljen som ble sendt for å løse oppdraget, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Situasjonen ble vurdert som farlig, men politiet fikk raskt kontroll på vedkommende. Personen er nå på vei inn til arresten.

– Det er ikke noe informasjon om at det ble truet med sverdet på noe tidspunkt, men vi ville likevel få fort kontroll på vedkommende, sier Brende.

#Trondheim. Vi har kontroll på en person etter å ha fått melding om at vedkommende veivet med et sverd inne på en adresse på Lademoen. Sverdet er beslaglagt, og mistenkte, en mann i 50-årene bli kjørt til arresten. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) November 2, 2021

Pågripelsen skjedde uten dramatikk, og vedkommende, en mann i 50-årene, er en kjenning av politiet.

Sverdet har blitt beslaglagt.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 21.15 tirsdag kveld.