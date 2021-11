Britney Spears' far anklaget for å ha avlyttet datterens hjem

GOD KVELD NORGE (TV 2): Advokat Mathew Rosengart krever nå dokumentasjon på alle mulige former for overvåking av artisten.

I september valgte faren til Britney Spears, Jamie Spears, å trekke seg fra det 13 år lange vergemålet for hans datter.

Artistens advokat hevder årsaken til at han valgte å gi seg som verge var for å redde seg selv, og unngå å svare på spørsmål han ikke ønsket. Blant annet påstandene om å ha avlyttet datterens hjem.

KREVER DOKUMENTASJON: Advokat Mathew Rosengart krever dokumentasjon på mulig overvåking og avlytting av Britney Spears. Foto: Valerie Macon

TMZ skriver at Rosengart nå krever all dokumentasjon og kommunikasjon knyttet til alle mulige opptaks- eller lytteapparatet i hjemmet eller soverommet til Britney.

Påstår flere overvåkinger

Advokaten krever også tilgang på alle dokumenter og kommunikasjon knyttet til beslutningen om å sette opp lytteutstyr og elektronisk overvåking av Britney.

Dette gjelder hennes aktivitet og mobilbruk som sosiale medier og tekstmeldinger.

Rosengart viser også til en epost fra Jamies nye advokat som han mottok 22. oktober. I mailen kommer det frem at artistens far gjerne vil få vergemålet avsluttet så fort det er mulig.

Ifølge TMZ skrev Jamies advokat følgende i mailen:

«Når det gjelder Jamie, er vergemålet ferdig og kan avsluttes umiddelbart. Min klient har ingen interesse i å fortsette vergemålet, og jeg vil bidra på alle måter for å avslutte det umiddelbart.»

Det er fortsatt uklart om Jamie valgte å trekke seg fra vergemålet for å unngå å svare på spørsmålene rundt avlytting og overvåking av datteren.

Ønsket livet tilbake

Britney Spears har levd under farens vergemål siden 2008 der han har hatt kontroll over hennes liv og økonomi.

Årsaken til vergemålet var at sangeren hadde hatt flere innleggelser på rehab i 2007, ekteskapsproblemer, flere sammenbrudd og mistet foreldreretten til sine to sønner som hun har sammen med Kevin Federline.

Da Britney selv vitnet under rettssaken sa hun at hun ikke ønsket faren som verge og har kommet med flere anklagelser mot familien.

Hun fortalte at vergemålet har vært krenkende for henne, og at hun har vært sint flere ganger.

Popsangeren skal heller ikke ha fått lov til å ta mange avgjørelser selv. Blant annet ønsket hun å dra til legen for å fjerne en spiral, men det fikk hun ikke lov til selv om hun ønsket barn.

Britney har også uttalt at hun følte seg utnyttet til å jobbe opp gjennom årene slik at de rundt henne kunne få lønn, og at hun ble medisinert mot sin vilje.

– Jeg vil bare ha livet mitt tilbake. Jeg ønsker å saksøke familien min, sa hun da.