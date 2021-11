Norge fikk verstingpris under klimatoppmøtet

Den lite ettertraktede prisen deles ut daglig til landene som «gjør mest for å bidra minst» under klimaforhandlingene og ble først delt ut under klimaforhandlingene i Bonn i 1999.

CAN mener Norge vil utvikle, ikke avvikle olje- og gassproduksjon og driver lobbyvirksomhet for dette på COP og i utlandet.

– Det er helt på sin plass at Norge blir kåret til «Dagens fossil» og at dobbeltrollen vår som klimaforkjemper og olje- og gassprodusent får oppmerksomhet på klimatoppmøtet i Glasgow.

– Har belært FN

Hun understreker at på kort tid har Støre belært FN om at gass er en energikilde for framtida, samtidig som han har lagt fram konkrete forslag for å bekjempe klimaendringer.

TV 2 har forespurt en kommentar fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Statsministeren er på vei til Nordisk Råd i København, og er ikke tilgjengelig for en kommentar.

FØRSTE REISE: Jonas Gahr Støre tok sin første utenlandsreise som statsminister til klimakonferansen i Glasgow Foto: Aage Aune / TV 2

Men hans statssekretær Tale Jordbakke sier følgende:

– Det viktigste vi kan gjøre nå er å kutte utslippene, og regjeringen har som mål å lutte klimautslippene med 55 prosent innen 2030. Vi vil doble klimafinansieringen, slik at også de fattige landene får mulighet til å utvikle ny teknologi og gå over til fornybar energi, sier Jordbakke.

– En skam

Det var Naturvernfondet og WWF Verdens Naturfond som nominerte Norge. Leder Truls Gulowsen sier i en pressemelding at det er en skam at Støre bruker tiden på COP til å framsnakke fossil energi under klimatoppmøtet.

– Noen få løfter om internasjonale klimatiltak er ikke lenger nok til å få Norge til å fremstå som en klimapioner. Den nye regjeringen må høre på kravene for handling fra hele verden og Norge, og lage en klar plan for en rettferdig omstilling av petroleumsnæringen så snart han er tilbake i Norge, sier Gulowsen i Naturvernforbundet.

(©NTB/ TV 2)