Derfor løy hun til foreldrene før «Stjernekamp»-finalen

Alexandra Rotan, best kjent fra bandet «Keiino», gjestet tirsdag «Frokostshowet» på P5 etter at hun kom på andreplass i «Stjernekamp».

Under intervjuet deler Rotan en hemmelighet med programlederne Vida Lill Berge, Andreas Velle og Stian Røste.

Hun har nemlig løyet for sine foreldre før finaledagen i sangkonkurransen.

– Jeg føler meg som verdens verste menneske, sier hun og ler.

HOLDT KONSERT: En spøkefull Alexandra Rotan håper hun ikke blir arveløs når foreldrene finner ut at hun løy til dem. Hun holdt nemlig konsert da hun egentlig skulle slappe av. Foto: Bendiksby, Terje

Bekymret for helsen

Rotan skal ha sagt til sine foreldre at hun skulle sitte på hotellrommet, slappe av og se på serier som en oppladning til finaledagen. Det samme sa hun også i et intervju med blant annet VG.

Det stemte ikke - Rotan hadde nemlig reist til Trondheim dagen før finalen for å holde en konsert.

– Det var veldig gøy, og det var tusen folk der som sa de ville stemme på meg. Så jeg ser litt verdien i det også, forklarer artisten.

Programlederne spør hvorfor hun måtte holde konserten hemmelig for sine foreldre, da svarer 25-åringen:

– Det har vært et veldig høyt tempo i det siste med «Stjernekamp», og mamma og pappa var litt bekymret for helsen min. Da tenkte jeg: «Jo mindre de vet, jo bedre er det».

Mistet følelsen i tærne

Til tross for at hun holdt en konsert i en helt annen by dagen før finalen, våknet hun opp og følte seg klar for den viktige dagen. Hun forteller at stemmen også føltes som den var ferdig oppvarmet til sending.

Det ble en andreplass på Rotan, og jodler Bjørn Tomren stakk av med seieren i «Stjernekamp» Det hindret likevel ikke 25-åringen i å ha det gøy på finalefesten.

Hun forteller at det ble skikkelig baluba på festen med blant annet «shotte-roulette» sammen med resten av «Keiino»-bandet.

Artisten hadde også på seg et par med vonde sko som hun danset i hele kvelden. Det førte til at hun mistet følelsen i tre tær, og hun forteller at følelsen fortsatt ikke har kommet tilbake.