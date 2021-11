Skoleassistenten Petter er klubbens første landslagsspiller siden 70-tallet

Lørdag: Se Vålerenga-Grüner på TV 2 Play fra kl. 15.55.

Flere tiår har gått siden en av norsk ishockeys giganter var på landslagssamling som Grüner-spiller. Geir Myhre er sistemann som har vært på landslaget mens han har spilt i klubben på Grünerløkka.

Det var på 70-tallet.

Petter Birkheim Andersen blir nestemann. Hans vei til Petter Thoresens landslagstropp har vært kronglete. På veien har det sett mørkt ut. A-landslaget har til tider vært en fjern drøm.

– Det var utrolig kult! Beskjeden kom på mail. Jeg måtte inn og dobbeltsjekke at navnet mitt var der. Så fikk jeg meldinger fra kamerater, da gikk det opp for meg. Det var utrolig morsomt, sier han.

Senest tidligere i år virket det fjernt.

Etter å ha debutert på A-laget til Manglerud Star som 17-åring, gikk ikke karrieren i den retningen han hadde håpet.

– Jeg fikk en del tillit i begynnelsen, så ble det mindre og mindre. Jeg følte at jeg fortjente mer istid enn jeg fikk en periode. Til slutt måtte jeg ta et valg, og da ble valget å dra til en klubb jeg følte hadde troen på meg og som var i utvikling. Da virket Grüner som et godt valg, sier Birkheim under et intervju på Dælenenga – i hallen hvor karrieren virkelig har skutt fart.

MØTT MOTGANG: Petter Birkheim sin vei til landslaget har vært kronglete. Foto: Erlend Borren Kristoffersen/ TV 2

– Har vært mye

Han startet karrieren i Hasle-Løren, før han dro videre til Manglerud for å utvikle seg videre da han var rundt 13 år.

Grunnet sykdom har han siden ungdomstiden mistet store deler av flere sesonger, men gleden med idretten har vært stor, og det har ikke vært tvil om at det var hockey han ønsket å drive med.

Birkheim har hatt tro på seg selv og sett at han kunne nå steder innenfor idretten han elsker, men etter flere sykdommer og mye motgang har det ikke alltid sett like lyst ut.

Det var ikke før på U18-laget til Manglerud at han virkelig så at drømmen kunne bli en virkelighet.

Å spille på landslaget har lenge vært en drøm, men det har ikke alltid sett like oppnåelig ut.

– Det har vært mye. Jeg har vært mye plaget med sykdommer. De siste fem årene har jeg vel nesten hver sesong startet sesongen og så blitt syk og vært ute noen måneder. Da jeg ikke har fått lov til å trene som jeg ønsker og har måttet ta det med ro, har jeg blitt hjemme og sakte men sikkert blitt mer gæren, sier han.

TAKKNEMLIG: Petter Birkheim er takknemlig for støtten han har fått gjennom utfordrende år. Foto: Erlend Borren Kristoffersen/ TV 2

Mener han reddet karrieren

Birkheim takker lagkamerater, trenere og familien for å ha støttet han gjennom år som til tider har vært utfordrende.

Det er spesielt én mann som har betydd mye for hans hockeykarriere.

Espen Sæther har vært både trener og lærer for hockeyspilleren. For Birkheim har han vært veldig viktig.

– Han har betydd mye både på og av isen. Espen har stått i det med meg og hjulpet til å holde min motivasjon oppe, sier han.

– Hadde du vært landslagsspiller nå om ikke det var for ham?

– Espen har nok vært en av de, om ikke den sterkeste bidragsyteren til at jeg er med der nå. Jeg er veldig takknemlig for hjelpen og støtten, svarer Birkheim.

– Kjærlighet, klem og pisk

Sæther, som nå er utviklingskonsulent i Norges Ishockeyforbund, synes det er fint å høre de gode ordene fra Birkheim. Han er glad for at 22-åringen nå opplever suksess og har det fint.

– De fleste møter på et tidspunkt motgang. For han har det skjedd gjentatte ganger. Jeg mener at jeg har en like god relasjon til ham som med mange andre, men det har vært tidspunkt underveis hvor han har hatt et større behov for å bli lyttet til og snakket med. Det har blitt gjort med kjærlighet, klem og pisk, sier han.

Samtalene har ikke nødvendigvis handlet om ishockey. For Sæther har ikke det å få Birkheim til å fortsette med hockey vært spesielt viktig.

– Min motivasjon har ikke vært at han skal fortsette med ishockey. Det har bare vært en liten del av det. Hadde han bestemt seg for å slutte, ville det vært bare en liten del i det store bildet. Det er andre ting jeg mener har vært viktigere og som har vært hovedgrunnen til at jeg har viet han tid på noen tidspunkt. Det har handlet om gutten jeg har kjent lenge og som jeg er glad i. Han har alltid respondert og vist at han setter pris på det. Det er ikke alltid så enkelt for ungdommer å vise det, sier Sæther.

Etter tøffe perioder er det nå godt for Sæther å se at livet smiler til 22-åringen.

– Jeg blir veldig glad når jeg ser at han er glad når han spiller og at han presterer på en god måte. Det har vært en humpete vei for ham, og han har måttet komme seg forbi en del bøyger. Det er ikke til å stikke under en stol at med den historikken vi har sammen, og de både negative og positive opplevelsene vi har delt, er det ekstremt hyggelig å se at Petter har kommet seg dit han nå. Det er et herlig bevis på at det er mulig å oppnå ting man ikke alltid tror er mulig på noen tidspunkt, sier Sæther.

Fulltidsjobb

Selv om han nå er landslagsspiller, byr ikke hockeylivet på noe glitter og glamour. Ved siden av ishockeyen jobber Birkheim Andersen fulltid på skole.

Som skoleassistent følger han elevenes skoledag før han er med på aktivitetsskolen etter skoletid. Så er det trening og spising, før det er leggetid. Slik går dagene.

– Tapper det deg for energi på isen å jobbe fulltid ved siden av?

– Det er klart, men jeg er samtidig veldig takknemlig for en utrolig fin arbeidsplass på Manglerud Skole. Det er mye gøy med barna, svarer han.

Grunnet manglende tillitt og spilletid i Manglerud kjente han etter hvert på at han trengte et miljøskifte.

– Jeg ble selvfølgelig frustrert. Jeg følte jeg hadde mye mer å gi og jeg tenkte på det hele tiden. Jeg tok det med meg på jobb og andre steder. Det var tungt, sier han.

DRØMMER STORT: Petter Birkheim vil leve profflivet som hockeyspiller. Foto: Erlend Borren Kristoffersen/ TV 2

Drømmen om profflivet

Selv om han trives veldig godt som skoleassistent, legger han på ingen måte skjul på at det er på isen han vil satse.

Han har kun positive ting å si om hans nåværende klubb, men 22-åringen drømmer om å en dag leve profflivet.

Birkheim sin kontrakt strekker seg ut inneværende sesong. Han er tydelig på at det er Grüner som er fokus i dag.

– Mitt fokus er å vinne hver eneste kamp med Grüner og få laget til sluttspill, sier han kontant.

At undertegnede tar opp det at å spille på landslaget er et godt utstillingsvindu, smiler han bare av. Han vet det godt, og skulle han fortsette å prestere vil større klubber komme på banen.

– Tror du at du neste sesong ikke lenger vil trenge å jobbe fulltid ved siden av ishockeyen?

– Jeg håper jo på å kunne leve av ishockeyen, det er det jeg elsker å drive med, svarer han.

9. november er han med landslagstroppen som reiser til Danmark for å møte Latvia og Danmark. Kampene kan du se på TV 2 Play.

