Eldre mann falt fra stor høyde i konserthus – to personer mistet livet

– Det har oppstått en alvorlig hendelse hvor minst en person har mistet livet, og flere er skadd, sier pressetalsperson i politiet Magnus Jansson Klarin til Aftonbladet.

Jansson Klarin bekrefter til TV 2 at to personer er døde.

Falt fra syvende etasje

Jansson Klarin sier at de fikk melding om at en person skal ha falt eller hoppet fra syvende etasje inne i konserthuset.

– Personen landet på to personer der nede i foajeen, hvorav en av dem døde på vei til sykehuset, mens den andre har uavklarte skader, sier pressetalsperson i politiet i Uppsala, Jansson Klarin, til TV 2.

Mannen som falt er en mann i 80-årene, skriver svensk politi i en pressemelding tirsdag kveld. Han ble bekreftet død på stedet. Han traff en annen mann i 60-årene som befant seg nede i foajeen. Han døde på vei til sykehuset.

En kvinne i 60-årene som også ble truffet er skadet, men tilstanden er ikke livstruende.

– Jobber bredt

Det var ifølge Klarin omtrent tusen personer inne i bygget da hendelsen skjedde, men lokalene inneholder flere ulike scener.

Det er usikkert hvor mange som befant seg på gulvet hvor personen landet, men det var ifølge Klarin mange vitner til hendelsen.

Politiet har ingen grunn til å tro at det lå noe kriminelt bak mannens fall, men har opprettet en sak for å ha forvoldt en annen persons død, skriver de i pressemeldingen.

Konserthuset er sperret av, og politiet har avhørt en rekke vitner til hendelsen.

– Alvorlig hendelse

Det var flere konserter og arrangementer i konserthuset da den alvorlige hendelsen fant sted og rundt 1000 personer i bygget.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 18.48.

– Jeg vet ikke så mye annet, enn at det har skjedd en alvorlig hendelse. Men vi har ingen grunn til å tro at det var et attentat. Vårt kriseteam er i kontakt med politiet, sier pressetalsperson Karin Sävström ved Uppsala konserthus til Aftonbladet.

– I sjokk

Klokka 19.30 skulle showet «Thank you for the music», en hyllest til Abba, startet i Uppsala Konsert & Kongress i sentrum av byen.

Konsertarrangørene uttaler til Expressen at de er i sjokk over det som har skjedd.

– Det er en helt usannsynlig hendelse som finner sted bare 20 minutter før man skal på scenen og gjøre en konsert for 900 personer. Det er forferdelig, sier Martin Johnsson i MTLive.