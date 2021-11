Takker sønnen etter «Familiens ære»-seier: – Ble reddet av junior

Far og sønn Frode og Henrik Hagen kom seg helt til topps på pallen i «Familiens ære».

Det hadde de aldri sett for seg da det ble klart at de skulle være med i programmet.

– Det var veldig gøy! Vi hadde ikke så store ambisjoner om å vinne da vi takket ja, så det var veldig overraskende, sier Henrik i et intervju med God kveld Norge.

Pappa Frode bekrefter det sønnen sier og legger til:

VINNERE: Frode og Henrik Hagen vant årets sesong av «Familiens ære». Foto: Per Heimly / NRK

– En vanvittig flott opplevelse!

– Han var i bedre form enn jeg trodde

Ettersom far og sønn har måttet holde førsteplassen hemmelig frem til nå, har de ikke fått feiret seieren skikkelig enda.

Frode unnet seg likevel en liten seiersdans da siste oppgave var fullført, og far og sønn kunne løpe inn i mål til gullet.

– Da var det på sin plass å svinge på hoftene litt, smiler han.

Han skryter av de andre deltakerne og beskriver dem som flotte mennesker der alle heiet på hverandre, jublet og gledet seg på andres vegne.

Henrik velger også å skryte av sin far etter deres innsats i «Familiens ære»:

– Det bodde mer i han enn jeg trodde, og han var i bedre form enn jeg trodde. Han ble ikke like mye daukjøtt som jeg hadde forventet, ler han.

Frode setter pris på de hyggelige ordene fra sønnen sin.

– Det tror jeg mange opplevde av oss foreldre. Det er en stund siden vi har konkurrert, og da er det godt å kjenne på at det ligger et instinkt der fortsatt. Man våkner litt, og det var en god følelse, sier Frode.

– Reddet oss

Far og sønn ønsket at deltakelsen i «Familiens ære» skulle være en fin opplevelse de kunne ha sammen, men ser på seieren som en fin bonus.

I selve finalen gjorde duoen det bra i den første øvelsen på BMX-sykler - noe som ga dem et forsprang til de to siste øvelsene.

Pappa Frode avslører likevel at han var glad for å ha sønnen på laget under finalen, og tror det kan ha vært avgjørende for seieren deres.

– Jeg ble reddet litt av junior må jeg si. Vi hadde en øvelse i finalen som var ganske fysisk, så jeg sendte Henrik utpå som reddet oss, smiler han.

Duoen føler også at de har fått bli kjent ved nye sider av hverandre ved å delta i familiekonkurransen.

– Jeg har innsett at samarbeidet mellom meg og pappa kan være veldig bra. Vi har aldr samarbeidet på den måten før - det har alltid vært trener og spiller, eller far og sønn, sier han og fortsetter:

– Nå stod vi mer på lik linje. Det var veldig gøy å konkurrere på den måten.

Imponert over motstanderne

Spesielt Henrik har fått en del skryt fra de andre deltakerne i programmet for at han er god i mye.

– Jeg har drevet med mye forskjellig i oppveksten, forklarer Henrik og legger til:

– Jeg har gått på skøyter, spilt håndball og fotball, gått på ski og syklet mye med kompiser, så jeg har det nok derfra.

Selv om de ble vinnere av «Familiens ære» mener Frode at alle gjorde en god innsats:

– Det er ingen tvil om at alle reiser hjem med familiens ære i behold. Det var en opplevelse å bli kjent med så mange flotte familier og historier.

Far og sønn har også latt seg imponere av de andre lagene gjennom konkurransene.

– For eksempel da herr Gulliksen løp nesten kjappere enn Douglas på 200 meter. Eller, han løp vel faktisk kjappere, sier Frode.

Han synes også det var mange som imponerte med skjulte ferdigheter:

– At Douglas vant fotballkonkurransen var imponerende og ikke forventet, legger han til.