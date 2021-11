Reddet viktig poeng: – Igjen får Ronaldo dem ut av fengsel

Atalanta-Manchester United 2-2 (1-1)

Se Ronaldos viktige mål i videovinduet øverst!

– Cristiano er utrolig. Det er det han gjør. Hvis det er noen du vil ballen skal havne hos i siste minutt - så er det han, sier Ole Gunnar Solskjær etter kampen.

Portugisisk magi!

– Det er nesten ikke til å tro. Han avgjør kamper gang på gang, sa ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Ole Gunnar Solskjærs menn var på vei mot et skuffende tap, men portugiseren viste igjen sin viktighet. For mens United slet i Italia, gjorde Villarreal jobben mot Young Boys.

I likhet med oppgjøret mellom lagene på Old Trafford fikk Manchester United en marerittstart, men denne gangen klarte de ikke å snu det.

Men ett poeng klarte de å få med seg. Takket være Cristiano Ronaldo.

– Dette må være følelsen Chicago Bulls hadde da de hadde Michael Jordan, sier Solskjær.



– De lever farlig, men igjen får Ronaldo dem ut av fengsel, var dommen til TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

REDNINGSMANN: Cristiano Ronaldo reddet United fra et smertelig tap. Foto: Alberto Lingria

TV 2s ekspert mener overtidsmålet burde vært annullert

Etter hjemkomsten til Manchester har Ronaldo vist seg som en frelser for Ole Gunnar Solskjær. I flere kamper har portugiseren reddet storklubben i løpet av kampens siste minutter.

– Det var en vanskelig kamp, men jeg hjelper laget mitt til ett poeng. Jeg er så glad. Vi gir aldri opp og vi har troen hele veien. Kanskje var vi litt heldig, men sånn er fotball, sier Ronaldo etter kampen.

Da lagene gikk inn i overtidsminuttene lå Manchester United på tredjeplass i gruppen. Noe som gir Europa League-plass. Målet til Ronaldo på overtid sørger for at Solskjærs menn beholder plassen som gir avansement til Champions League-sluttspillet.

– Forskjellen på null og ett poeng er gigantisk, sier Simen Stamsø-Møller.

– Det har vært snakket en del om at Ronaldo skulle vært en form for problem. Hva hadde dette laget vært uten ham? Hvor ille ute hadde de ikke vært uten Cristiano Ronaldo i gruppespillet? De kunne omtrent være ute allerede hadde det ikke vært for scoringene hans helt på tampen, fortsetter han.

Men TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller stilte spørsmål til dømmingen på Ronaldos overtidsmål.

– Det er hands på Mason Greenwood. Man ser klart og tydelig at den er borti armen. Han mener ikke å gjøre det, men ballen treffer armen hans, sier Stamsø-Møller.

– Jeg kan ikke skjønne at det ikke skal være hands.

Sår tvil om Ronaldos overtidsmål

Marerittstart for Manchester United

Solskjærs menn kom til kampens første store sjanse. Scott McTominay sendte av gårde et skudd, som gikk via en Atalanta-spiller og i stolpen.

Kampuret hadde nettopp rundet ti minutter da Duvan Zapata fant Josip Ilicic foran mål. Slovenerens avslutning gikk midt på mål, men David de Gea klarte ikke å stoppe skuddet.

Ilicic sender Bergamo til himmels

– Igjen blir Manchester United avkrevd et comeback denne høsten, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

STJERNEKJØP: Vondt ble til verre for Solskjær da Raphaël Varane plutselig satte seg ned på gresset. Franskmannen måtte av med skade. Foto: Alberto Lingria

Drømmescoring av Manchester United

Tre minutter før pause skulle det derimot gå Solskjærs vei. Mason Greenwood vartet opp med et nydelig forarbeid og sendte ballen mot Bruno Fernandes. Med et lekkert hælspark fant han landsmann Cristiano Ronaldo, som enkelt kunne sørge for utligningen.

Portugiserens 138 (!) Champions League-mål.

– Festfotball, utbrøt Alsaker.

– Det er et kunstverk av en scoring, var dommen til TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

SKAPTE HÅP: Cristiano Ronaldos mål sørget for at lagene gikk i garderoben med like mange mål. Foto: Alberto Lingria

Atalanta slo tilbake etter VAR-drama

Etter 55 minutter var Duván Zapata plutselig alene med David de Gea. Harry Maguire forsøkte febrilsk å takle, men colombianeren fikk styrt ballen i mål.

Måtte vente lenge på VAR-avgjørelse

Sekunder senere blåste dommer for offside. Reprisen viste at Maguire tok et steg ut for å sette kraftspissen i offside, men etter at VAR-rommet hadde sett på situasjonen i tre minutter, kunne Zapata slippe jubelen løs.

Dermed ble målet stående og Atalanta var tilbake i ledelsen.

– Fryktelig forsvarsspill av Maguire, var dommen til Mathisen.

HÅRFINT: Duván Zapata lurte Uniteds forsvarsrekke da han sendte Atalanta tilbake i ledelsen.

Kampen gikk mot tap for United, men to minutter inn i overtiden dukket redningsmannen opp. Cristiano Ronaldo.

Portugiseren hamret ballen i mål og sørget for at United beholder plassen som gir avansement til sluttspillet av Champions League.