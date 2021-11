Kirsten Stewart er forlovet

Skuespiller Kristen Stewart avslørte tirsdag at hun har forlovet seg under et intervju med radiovert Howard Stern hos radiokanalen SiriusXM's under The Howard Stern Show.

– Vi gifter oss, vi skal absolutt gjøre det, forteller Stewart.

Ifølge E! News uttalte skuespilleren at hun gjerne ønsket å bli fridd til, og hun skal derfor ha satt tydelige krav til kjæresten Dylan Meyer.

Stewart selv sier frieriet ble akkurat slik hun hadde tenkt.

Paret har vært sammen i to år, men møttes første gang for åtte år siden.

– Hun kom gående inn på en venns bursdagsselskap, og jeg tenkte: «Hvor har du vært og hvorfor kjenner jeg ikke deg?», har skuespilleren tidligere uttalt ifølge nettstedet.

Stewart var tidligere sammen med Twilight-kollega Robert Pattinson. I intervjuet med Howard Stern sa skuespilleren at hun ønsket å gifte seg med han også.

– Jeg er ikke så veldig tradisjonell av meg, men jeg har også tenkt i alle forhold jeg har vært i at dette er det rette.