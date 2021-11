Bjørnsen om svogeren: – Vi ser han nok på landslaget fremover

Se Norge-Danmark i Gjensidige Cup torsdag kl.18:00 på TV 2 og TV 2 Play.

AALBORG (TV 2): – Det har vært ganske ålreit for både meg og henne å få familie litt tettere på. Det er positive og negative sider ved det – nå har vi svigers på besøk hele tiden, sier Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen følger opp med latter.

– For min del er det perfekt. Da kan de alltid bo her og jeg kan slappe av, sier Bjørnsen.

De to kantspillerne ble svogere i sommer da Barthold giftet seg med søsteren til Bjørnsen, Line. De har også blitt kolleger i storklubben Aalborg hvor begge har signert til sommeren 2024.

– Nå er vi litt i hvetebrødsdagene her helt i starten av en treårsperiode. Så hvis du kommer hit igjen om to og et halvt år, så kan det hende vi sitter på hver vår side av bordet, forteller Barthold om forholdet til svogeren.









Stjernespekket Aalborg

Etter flere år i tysk Bundesliga, satte Kristian Bjørnsen og familien kursen mot Danmark.

Før inneværende sesong hentet Aalborg også den islandske stjernen Aron Palmarsson fra Barcelona og signerte sin egen, danske stjerne: Mikkel Hansen. Hansen kommer neste sesong.

– Det er ekstremt fett å være med på dette. Jeg visste ikke at Palmarsson og Mikkel Hansen ble dratt opp av hatten etter at jeg signerte. Så det var en stor overraskelse, forteller Bjørnsen om overgangen til Aalborg.

– Det er en fantastisk klubb. Det satses knallhardt her nå. De har satt seg høye mål for de neste årene og det er gøy å få være med på den satsningen, begrunner Bjørnsen valget.

Barthold kom til Aalborg allerede i 2017 fra barndomsklubben Haslum. Han var med på å ta laget til finalen i Champions League i våres. Der tok de sølvmedaljen.

– Vi har befestet oss, synes jeg, som den soleklare eneren i Danmark. Så er det det å skape en suksess, det kan mange klare, men så er det om vi klarer å holde det momentet oppe, sier Barthold.

Vil bidra til Norges første gullmedalje

Den tidligere Haslum-spilleren gjorde sin landslagsdebut tilbake i 2012 og står med 35 landskamper for Håndballgutta. Men han har enda ikke spilt et mesterskap.

SUKSESS: Sebastian Barthold og Aalborg slo PSG i semifinalen i Final Four, og tok seg til finalen. Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters.

– Jeg har hatt lyst på den landslagsplassen i lang tid og kjempet for den i lang tid. Jeg har lyst til å spille de store kampene med de store spillerne på det norske landslaget. Det er alle gutters drøm. Jeg skal gjøre alt for at jeg kan bidra til at Norge skal ta sitt første internasjonale gull.

– Så godt som han har levert nå over lang tid ser jeg ingen grunn til at de sjansene ikke skal komme nå. Vi får nok se han på landslaget fremover - det regner jeg med, sier Bjørnsen som står med 174 kamper for Håndballgutta.

– Svoger har talt, følger Barthold opp.

– Ja, han har ikke noe valg nå, ler Bjørnsen og sikter til landslagssjef Christian Berge.

Det har blitt kvartfinale-exit for herrelandslaget de to siste mesterskapene: VM i Egypt og OL i Tokyo. Nå er landslaget samlet i Trondheim for Gjensidige Cup, som er siste samling før EM-laget blir tatt ut. Og kant-veteranen har stor tro på det kommende mesterskapet.

– Landslaget er såpass godt nå at man må jo satse på de gjeveste medaljene. Det har vært et par skuffende mesterskap nå, så vi håper at vi skal endre på det. At landslaget kan komme helt oppi toppen igjen, det er jeg ikke i tvil om.

– Kanskje x-faktoren sitter der?

– Det skal du ikke se bort fra, sier Bjørnsen og ser bort på Barthold.

– Jeg har aldri blitt kalt en x-faktor, men jeg tar den, sier Barthold og ler.