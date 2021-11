Eventyret fikk en vond start for paret: – Trodde jeg skulle dø

Christian Kåsastul fikk oppfylt et stort ønske samtidig som kjæresten, Martine Halvorsen, fikk en beskjed som gjorde at hun fryktet å dø. Nå lever de drømmen i USA, men vet aldri hvor de bor neste uke.

Det var en absurd sommerdag for paret. Endelig fikk landslagspiller Christian Kåsastul kontrakt med et amerikansk lag.

Samtidig fikk kjæresten en vond beskjed. Influenser Martine Halvorsen fikk påvist HPV-virus og såkalte «kjipe» celleforandringer.

– Jeg trodde at jeg skulle dø. Det var en panikktanke som tok meg. Jeg tenkte ikke rasjonelt, sier Halvorsen.

Hun var veldig redd. Halvorsen fryktet at hun hadde fått kreft. Det har hun ikke, men hun må opereres.

– Var redd

Paret hadde lenge drømt om å sammen kunne flytte til USA. Nå ble det usikkert om Kåsastul skulle dra alene.

– Christian sier alltid at jeg skal gjøre det som er best for meg. Jeg bestemte meg raskt for at det ikke var snakk om at jeg ikke skulle oppleve det her, sier Halvorsen på telefon fra Los Angeles.

Likevel var hun bekymret for hvordan hennes situasjon ville påvirke eventyret de skulle ut på.

– Jeg var redd for hvordan det skulle gå utover det her, men det har vært fint å ha fokus på noe annet i denne situasjonen, sier hun.

Kjæresten visste ingenting om HPV-virus og celleforandringer da Halvorsen fikk dette påvist.

– Det var veldig vanskelig, men jeg har prøvd å støtte henne så godt jeg kan, akkurat som hun støtter meg i alt annet. Sammen synes jeg vi har løst det bra, sier han.

FIKK SJANSEN: Christian Kåsastul viste seg godt frem til å begynne med i USA, og fikk sjansen på et høyere nivå. Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

Overraskende sjanse

Kåsastul fikk kontrakt med The Greenville Swamp Rabbits. Som en del av avtalen skulle han være med AHL-klubben og farmerlaget til Los Angeles Kings, Ontario Reign.

Hockeyspilleren rakk kun å spille én kamp for Greenville-laget, før han ble kalt opp til Ontario Reign i AHL - det neste høyeste nivået i USA og Canada.

– Jeg hadde ikke forventet at det skulle skje så raskt, sier han.

Greenville er en by langt øst i USA. Ontario Reign holder til i Ontario, like utenfor Los Angeles i California, helt vest i landet. Det tar syv timer å fly mellom byene.

Paret vet ikke hvor de bor neste uke, da det avhenger av hvilken klubb Kåsastul spiller for. Det byr på mye usikkerhet.

– Vi må ta dag for dag. Det er sånn det er. Det er jo veldig slitsomt å ikke vite noe om det, men vi visste jo at det ville bli slik, sier landslagspilleren som akkurat hadde fått beskjed om at han skulle spille bortekamp i Las Vegas senere den dagen hvor TV 2 ringte.

Halvorsen er nå hjemme i Norge for å opereres. Hun vet foreløpig ikke om hun skal fly til øst eller vest i landet når hun skal hjem til USA.

– Jeg har ikke peiling på hvor jeg reiser tilbake. Vi blir gode til å ta ting på sparket og gjøre det beste ut av det, sier hun med et smil.

NYTER LIVET: Martine Halvorsen under en vandretur i USA. Hun har funnet seg godt til rette i sitt nye hjemland. Foto: Privat

Skryter av hockeyfruene

Influenseren med over 75.000 følgere på Instagram, stortrives i USA. Paret har funnet seg godt til rette både i Greenville og Los Angeles.

For Halvorsen har det vært viktig å få god kontakt med de andre "hockeyfruene".

– Det er en en enormt stor trygghet å vite at det er mange andre i min situasjon, sier hun.

Halvorsen skryter av miljøet både i Greenville og Ontario. Hun har fått et godt nettverk og føler seg heldig som har funnet trygghet begge steder.

Samtidig bruker hun anledningen til å skryte av andre i sin situasjon.

– Jeg tror egentlig ingen forstår hvor mye en slik situasjon krever av en partner. Du kan fjåse av hockeyfruer, men det er noen av de tøffeste damene jeg vet om. Jeg vet hvor viktig min rolle er for at han skal prestere og ha det bra. For meg har det vært fint å kunne fokusere på det han og vi gjør, for at dette skal bli så bra som overhodet mulig, sier hun.

23-åringen vil naturligvis at kjæresten skal få sjansen på det høyeste mulige nivået, men selv hevder hun å trives både i Greenville og California.

– Det er vel litt mer kult for en influenser å bo i Los Angeles enn i Greenville?

– Ha-ha, ja absolutt. Det er jo mye mer Instagram-vennlig å bo her. Det er vel kanskje det mest Instagram-vennlige stedet på jord, svarer Halvorsen.