Riise gir seg i Flint

Ifølge den tidligere Liverpool-spilleren har partene hatt dialog i to-tre måneder om fornyelse av kontrakten.

– Jeg har hatt fokus på laget. Men samtidig er jeg blitt informert om at klubben skal starte med et nytt prosjekt som kalles «Flint 2022-2025». Jeg spurte meg selv: «Er det riktig av meg å fornye – uansett om det blir nedrykk eller ikke når jeg i utgangspunktet vet at jeg ikke blir her i tre år til?» Det kunne jeg ikke garantere. Da valgte jeg å si at jeg ikke ville fornye kontrakten, sier Riise til avisen.

Sesongen endte med nedrykk til fjerdedivisjon for Riises lag.

Klubben la inn en protest fordi motstanderen hadde endret på den innmeldte lagoppstillingen. De venter nå på svar.

Styreleder Geir Bøe bekrefter Riises avgang overfor TV 2.

– Vi er enige om at han ikke blir med videre. Det var for så vidt hans initiativ, for vi har sagt at vi ønsker langsiktighet i det. Vi trenger et par, tre år for å bygge opp et lag, og John Arne har vært klar på han har ambisjoner, og ønsker å gå til klubber høyere opp i systemet. Basert på det kunne han ikke imøtekomme ønsket vi hadde, og valgte å si at nok er nok. Da går han videre i trenerkarrieren et annet sted, sier Bøe til TV 2.

– Ønsket dere ham med videre?

– Vi hadde diskusjoner fram og tilbake, og den diskusjonen var vi ikke ferdig med. Vi var i en prosess der vi diskuterte veien videre, og så kom han og sa at det kanskje er greit at vi skiller lag, svarer Flints styreleder.

– Hvordan vil du beskrive samarbeidet i disse to årene?

– John Arne har noen veldig sterke sider. Han er veldig til stede, gir mye av seg selv og sprer energi til de rundt seg. Han er blitt veldig godt likt av de som er rundt ham i det daglige, trenere og spillere. John Arne er flink på feltet og har stilt opp på det vi har bedt ham om. Han er også flink med barn og ungdom. Sånn sett er vi fornøyd med tiden hans i Flint, oppsummerer Bøe.

Han avviser at de sportslige resultatene er grunnen til at Riise gir seg.

– Men vi er selvfølgelig ikke fornøyd med at vi rykker ned, understreker han.

– Hva blir ettermælet hans i Flint?

– At dette har vært en fin periode. Han var en trener som ga veldig mye, som folk er blitt glad i. Han er hjertelig velkommen tilbake til Flint senere.