Den hvite steinen kan være svaret på et av verdens viktigste spørsmål

Ståligloene som er spredt utover det islandske landskapet ser futuristisk ut.

Det som foregår på innsiden er også nesten som fra en science fictionfilm hvor man skal gjøre en planet beboelig for mennesker. Her suges luft inn - trekker ut CO2, og kjører CO2 ned i bakken der den lagres i stein for alltid.

FUTURISTISK: Ståligloene ser ut som noe tatt ut fra en Star Wars-film. Foto: Halldor Kolbeins

Islandske Carbfix samarbeider med det sveitsiske selskapet Climeworks som har laget enheten som skiller ut CO2 fra lufta, og startet opp virksomheten 20 kilometer utenfor Reykjavik i september.

Flere steder i verden forsøker selskaper å utvinne CO2 i lufta for fangst og produksjon. I New York produserer et selskap diamanter av CO2, men sammenlignet med anlegget på Island, blir dette småtteri.

Det er foreløpig kun på den vulkanske øya at forholdene ligger til rette for større anlegg. Det tykke laget av Basalt - en vulkansk bergart - kan romme store mengder CO2, og fabrikken kan bruker ren fornybar energi fra det termiske energiverket like ved.

BERGARTER: Thomas Ratouis viser fram balsalt og kalsitt. (Photo by Halldor KOLBEINS / AFP) Foto: Halldor Kolbeins

Leder for anlegget, Thomas Ratouis, viser fram ulike steiner til teamet fra AFP og forklarer hvordan de benytter porene i basalten for å lagre CO2en i bakken. Der blir steinen gjennom en kjemisk prosess omdannet til kalsitt.

Carbfix har oppdaget at denne prosessen går mye fortere enn de først forutså. Det tar bare to, tre år i dette anlegget, sammenlignet med flere århundrer i en naturlig prosess.

Kalsitt er et estetisk pent transparent mineral som kan være bergartdannende og kalles da kalkstein eller marmor.

VULKANSK ENERGI: Carbfix- domene ligger like ved Hellisheidi kraftstastasjon et par mil utenfor Reykjavik. Foto: Halldor Kolbeins

Fangsten er en permanent løsning. CO2-en som blir til stein kan ikke lekke ut igjen. Ifølge selskapet, skal de årlig fange 4000 tonn CO2. I global sammenheng høres dette ikke så oppløftende ut. De globale utslippene av CO2 utgjør nærmere 40 milliarder tonn.

Men selskapet på Island viser i hvert fall hva som er mulig, og kan være del av løsningen for å bremse den globale oppvarmingen.