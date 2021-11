Rørt Lehne Olsen trodde sjansen hadde gått fra ham: – Det er sykt

For mindre enn to år siden rykket Thomas Lehne Olsen ned til OBOS-ligaen med Lillestrøm. Nå er han, i en alder av 30, for første gang tatt ut på landslaget.

Lehne Olsen var kanskje den største overraskelsen da Ståle Solbakken tirsdag presenterte troppen for de to altavgjørende EM-kvalifiseringskampene mot Latvia og Nederland i midten av november.

Med 22 scoringer i Eliteserien er det bare Ohi Omoijuanfo som har scoret flere enn Lillestrøm-spissen så langt denne sesongen, men nyheten om landslagsoppdraget kom likevel svært overraskende på.

– Jeg må være ærlig og si at jeg ikke har fått summet meg helt ennå. Det er sykt. Det kommer til å bli en syk opplevelse. Jeg er stolt, og jeg er veldig, veldig takknemlig, sier han til TV 2.

Her får LSK-spissen gladmeldingen

– Jeg trodde min siste sjanse hadde gått

30-åringen fra Moelv var ikke klar over at troppen engang skulle bli tatt ut i dag, og fryktet at landslagstoget hadde gått fra ham da han ikke ble tatt ut til den forrige landslagstroppen, da en rekke offensive spillere måtte melde forfall på grunn av skade.

– Jeg trodde min siste sjanse var sist. Men dette er utrolig moro. Jeg gleder meg, sier han, og fortsetter:

– Jeg koser meg med fotballen om dagen og føler meg i god form, men jeg tenkte at det hadde vært bonus om jeg hadde blitt tatt ut på landslaget. Men å bli tatt med nå, det er vilt.

Det var lite som tydet på en fremtidig landslagsplass da Lehne Olsen måtte ta turen ned i OBOS-ligaen med Lillestrøm etter 2019-sesongen. Da hadde klubben vært i toppdivisjonen i 45 år.

Etter opprykket har imidlertid både Lillestrøm og spydspissen deres blomstret.

– Han kan tilby mål når vi trenger det. Han har vist at han kan gå bak når motstanderen står høyt og at han har bedre målnese og luktesans enn han hadde i Obosligaen i fjor. Så han kan sikkert score mot Latvia, sa Solbakken da han presenterte troppen.

– Hadde vært sykt

Landslagssjefen tok også ut Veton Berisha igjen, noe han håper kan virke motiverende for de som presterer bra også her i Norge, og ikke bare i utlandet.

– Både Erik Botheim, Noah Holm, Ohi Omoijuanfo, Veton Berisha og Lehne Olsen har prestert bra av angriperne over tid i Eliteserien. Vi ser for oss kampbilder opp mot hvordan de har prestert. Ingen blir tatt ut uten at de kan bidra. Så er det en belønning for at vi ser dem, sier Solbakken.

Skulle Lehne Olsen få spilletid mot enten Latvia 13.november eller Nederland tre dager senere, vil det markere litt av en reise for 30-åringen.

– Fra å spille mot Stjørdals-Blink på MUS Stadion kan du nå få spille VM-kvalik med Norge.

– Hehe, ja, det hadde vært sykt!