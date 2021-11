Kona om Farmen-Rob: – Jeg må sette han på plass

Amerikaner og Farmen-deltaker Robert «Rob» Michael Scott (54) levde i fattige kår i Boston i USA, da han for 29 år siden møtte bergenseren Beate Gullaksen (38).

Det tilfeldige møtet førte til både giftemål, barn og et godt liv i Bergen.

TV 2 møtte paret hjemme i Åsane i Bergen for å høre mer om hvordan nettopp de to ble mann og kone.

LIKE FORELSKET: Scott og kona Beate flyttet til Bergen fra USA for 29 år siden. Foto: Privat

Fattigmann i pysjamasbukse

Året er 1992.

Gullaksen har skaffet seg et visum for 13 måneder, og jobber som au pair i delstaten Connecticut.

Hun drar på helgetur med en venninne til Boston, Scotts hjemby, da hun ved tilfeldighet treffer på han og broren ved en fotgjengerovergang.

– Den kvelden var jeg ute med broren min, Craig. Jeg var fattig, så jeg gikk i pysjamas og T-skjorte den kvelden jeg møtte Beate, forteller Scott.

Scott og broren støter på Beate og venninnen hennes, da de krysser samme gangfelt. Lite vet Scott at det tilfeldige møtet gjør at han finner sitt livs kjærlighet.

– Venninnen snublet i fortauskanten, så vi hjelper henne opp. Da sa Beate: «Så hyggelig av deg!» – og jeg tenkte tilbake: «Oh, how you doin´?», forteller Scott.

Da Gullaksen returnerer til Connecticut, sender hun en melding til Scott. Hun lurer på om de skal treffes igjen.

«Ja!», får hun til svar.

TILTRUKKET: Scott og kona ble umiddelbart tiltrukket av hverandre da de møttes første gang. Foto: Privat

Gullaksen og Scott snakker om det meste, før de går å kjøper klær til Scott.

– Jeg forstod at han ikke hadde så veldig mye, så jeg tenkte at det var ikke noe vits å gå rundt i en rutete pysjamasbukse, sier hun, og legger til:

– Men du fikk jo ikke så mye. Det var kanskje en bukse, en genser og en t-skjorte.

I det øyeblikket forelsket Scott seg i Gullaksen.

– Det var da jeg begynte å bli forelsket i deg. Jeg tenkte: «Oh, sugarmama, how you doin'», ler Scott.

29 år senere er de like forelsket.

– Hun dømte meg ikke

Gullaksen legger ikke skjul på at utseendet til Scott tiltrakk henne.

– Det er jo det første du legger merke til – utseende. Også tror jeg når du reiser og skal treffe en «utlending», så blir det litt mer spennende.

Scott og Gullaksen kan sitte i timesvis og snakke sammen. De treffer hverandre omtrent hver helg, enten i Connecticut eller i Boston.

Etter å ha jobbet som au pair i et år, velger Gullaksen å dra til Boston for å bo hos Scott og moren hans.

DØMTE IKKE: Gullaksen falt for Scott, selv om han hadde lite penger på det tidspunktet. Foto: Privat

– Det er én ting hun ikke har fortalt, flirer Scott.

– Da hun kom hjem til min mor hadde vi ikke sofa. Vi hadde en madrass på soverommet, sammen med min mor. Jeg sov på gulvet på en madrass. Vi hadde akkurat flyttet dit, men likevel..., forteller Scott.

Gullaksen innrømmer at det var en tom leilighet som møtte henne. Det brydde hun seg dog fint lite om.

– Likevel falt hun for meg. Hun brydde seg ikke om jeg ikke hadde penger eller mat. Jeg ble så fort glad i henne på grunn av det – hun dømte meg ikke for det, forteller Scott.

TRE BARN: Etter at paret flyttet til Bergen fikk de barna Christopher, Julia og Michelle. Foto: Privat

Scott og Gullaksen trives i hverandres selskap, hvor latteren sitter løst.

– Var det kjærlighet ved første blikk?

– Nei, ikke i det hele tatt. Hun var fin som bare det, og jeg var tiltrukket av henne. Jeg fikk jo gratis klær, det var ikke dumt! Men jeg var ærlig med henne om det fra start, sier Scott.

– Vi ble bare mer og mer kjent, også utviklet det seg derfra, forteller Gullaksen.

Deretter setter de kursen mot Norge.

Ler av kommentarfelt

Denne høsten har Scott irritert og sjarmert TV-seerne med sin opptreden i Farmen. At Scott dro inn for å lage show var familien forberedt på. De synes det er stor stas å se 54-åringen på TV-skjermen.

– Det er veldig gøy å se at han klarer å irritere og lage litt show. Vi ler veldig mye av det, sier Gullaksen.

PROVOSERER: Scott vet å starte diskusjoner på Farmen. Foto: Alex Iversen/ TV 2

Og å engasjere – det har Scott virkelig fått til.

Allerede før Scott ble med på Farmen var han en godt etablert profil på det sosiale nettverket TikTok, med over én million følgere. I appen, diverse kommentarfelt og i Scotts private innbokser har folk virkelig slått seg løs.

Selv om det er mange som heier på han, er det også mange som er ufine mot amerikaneren. Det synes Gullaksen er morsomt.

– Det er gøy at så mange ikke forstår at dette er et TV-show, og et spill. Alt blir klippet, og folk tar det så seriøst. Han får jo mest kjærlighet, men det er noen som må diskutere og være stor og stygg i munnen. Det er gøy å lese noen av kommentarer, men jeg tenker også: «Hvis du har så mye imot det, hvorfor gidder du å se på?».

Gullaksen er likevel tydelig på at den massive responsen ikke påvirker henne på noen måte. Når hun leser kommentarfelt, ser hun raskt at det er de samme personene som må mene noe.

– De har sikkert ikke så mye gjøre, og må bare inn å kommentere, sier hun.

– «Vi gir dere seks måneder»

Gullaksen og Scott treffer hverandre i september 1992. I juli året etter drar Scott til Norge sammen med sin utkårede.

KJÆRLIGHET: Familiene til det forelskede paret trodde ikke at forholdet deres skulle vare mer enn noen måneder. Foto: Privat

To dager før ettårsdagen gifter de seg.

I dag er de godt etablert i Åsane utenfor Bergen, med sine tre barn, Julia (20), Michelle (25) og Christopher (27), samt deres lille hund.

– Hvorfor ble det Norge og ikke USA?

– Vi tenkte vi kunne prøve Norge en liten stund. Da jeg kom hit i 1993 tenkte jeg at jeg kunne ta det som en liten ferie, sier Scott.

Gullaksen sa hele veien at dersom han ikke likte Norge, kunne de reise tilbake til statene.

– Da jeg kom til Norge og traff familien synes jeg det var vakkert her, og stort. Det var hus som hadde møbler. Jeg likte det, og tenkte: «Let's give it a go».

Han er sjeleglad for at de ble boende i Norge, og at barna fikk vokse opp her. I tillegg legger han ikke skjul på at han tror Gullaksen hadde hatt vansker med å bosette seg i et annet land.

VOKSNE BARN: Christopher (t.v) og Michelle (t.h) har flyttet ut av barndomshjemmet, mens Julia fortsatt bor hjemme hos foreldrene. Foto: Mathias Kleiveland/ TV 2

– Beate er veldig glad i familien sin, og jeg er glad i min – men jeg tror ikke hun hadde klart å bosette seg i USA, og vært så lenge borte fra familien, sier Scott, som får støtte av kona:

– Jeg kunne nok gjort i et par år, men jeg måtte visst at jeg skulle tilbake til Norge.

Da Scott og Gullaksen bestemte seg for å dra til Norge, fikk Scott en klar beskjed av moren sin.

– Hun sa: «Vet du hva Rob, flytt til Norge. Jeg blir sint på deg om du ikke blir med Beate til Norge».

Men selv om Scott og Gullaksen valgte å flytte kjærligheten til Norge, var det få som hadde troen på dem.

– Familien sa: «Vi gir dere seks måneder», forteller Gullaksen.

– Alle vennene mine sa at jeg kom til å være gift med henne i et par uker, så var jeg tilbake i Boston. Og det var planen. Jeg tenkte ikke at jeg skulle bo i Bergen for resten av livet, men ting begynte å funke bra for meg her, hva gjaldt jobb og penger, sier Scott.

Å flytte fra hjemlandet opplevde Scott som spennende og nytt. Han hadde kun krysset landegrensen én gang tidligere – da han spilte ishockey i Canada.

Tvillingbroren til Gullaksen var til stor hjelp for Scott, som møtte et helt nytt land, ny by, og en ny kultur. Han tok ham med ut på byen, og ga han jobb. Scott begynte også på skole i åtte måneder for å lære norsk.

– Folk var så vennlige da de fant ut at jeg var amerikaner. Det er mulig at amerikanere har tapt respekten med årene, men før i tiden likte nordmenn amerikanere, flirer han.

«The boss lady»

I dag har paret vært gift i over 29 år – og er like forelsket. Scott jobber som bussjåfør, og er også en stor profil på TikTok. Gullaksen jobber som daglig leder for klesbutikken Floyd i Bergen.

SJEFEN: Kona sier hun må sette ektemannen på plass innimellom. Foto: Mathias Kleiveland/ TV 2

– Jeg kan begynne på en setning, også kan han fullføre den. Det har skjedd så mange ganger, og vi har det så morsomt sammen. Hverdagen er aldri kjedelig med han, sier Gullaksen.

Scott forteller at i løpet av 29 år sammen, finner man ut hva partneren ikke liker – og hva man må gjøre for å unngå det.

– Vi liker å gjøre de samme tingene når vi er ute å reiser, og når jeg vet at hun liker maten, da liker jeg også den, flirer Scott.

– Det kan være så «cheesy» som bare det, men vi har det kanongøy sammen, sier de.

Og da TV 2 spør hvem som er sjefen i forholdet, kommer det et kontant svar:

– Det er meg. Jeg må sette han litt på plass, og han må adlyde. Men vi er enige om det meste, avslutter Gullaksen.

