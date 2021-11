Lucas Braathen er alpinsportens nye rockestjerne: – Man må jo bli sett

Lucas Pinheiro Braathen er et av Norges største alpintalenter, og ble tidenes yngste til å vinne sesongåpningen i Sölden i Østerrike i fjor.

Men det er ikke bare sport som gutten med norsk far og brasiliansk mor brenner for, han elsker også klær og mote.

– Jeg har alltid vært interessert, men jeg har kanskje ikke hatt guts nok til å vise det. Jeg kommer jo fra en konservativ verden i idrett, og alpint er en tradisjonsrik sport. Så å vise denne siden av meg selv har kanskje ikke vært like komfortabelt, sier Braathen når han gjester God kveld Norge.

Lanserer kolleksjon

Nå har han lansert en egen signaturkolleksjon sammen med merket SWIMS. Her finner man klær og sko til vinteren, og målet er å bringe «discoglam» tilbake.

– 70 og 80-tallet var jo «the golden era of skiing». Ikonene var jo nesten mer rockestjerner enn de var skistjerner. De ble hedret for personlighetene og måten de skilte seg ut på, forklarer Braathen som vil ta oss tilbake dit.

– Man må jo bli sett, ikke sant! Mange vet ikke hvordan jeg ser ut fordi de bare ser meg med hjelm og briller. Nå er jeg litt mer gjenkjennelig, og det vil jeg gjøre flere også, sier han.

MODELL: Lucas poserer med sin egen kolleksjon. Foto: SWIMS

Comback etter skade

Etter å ha kommet som en komet inn i alpinsirkuset skadet Braathen kneet stygt på starten av året. Månedene i etterkant beskriver han som en berg-og-dalbane.

– Det startet ekstremt røft. Jeg klarte ikke å hente min egen mat, jeg kunne ikke gå på toalettet selv. Da føles livet ganske håpløst. Men det har vært veldig lærerikt og.

24. oktober var han endelig tilbake i bakken, og suste ned til en imponerende syvendeplass under verdenscupåpningen i storslalåm.

TILBAKE: Lucas gjorde comeback etter skaden med en syvendeplass i verdenscupåpningen. Foto: Torstein Bøe

– Det var tusen kilo av skuldrene. Noen av styrkene mine er selvtilliten min, jeg har veldig trua på egenskapene mine i bakken, men dette er første gang jeg var veldig usikker, forteller 21-åringen.

– Det var ekstremt ubehagelig. Det var tre søvnløse uker frem mot rennet. Men den søndagen etter rennet sovnet jeg så godt, det var helt fantastisk, smiler han.

Lagde tiårsplan med pappa

Som halvt brasiliansk var den opprinnelige drømmen naturlig nok å bli fotballspiller. Men da Braathen var ti år gammel ble han introdusert for alpint - og ble solgt. Sammen med sin far lagde han en tiårsplan, hvor målet var å bli best i verden.

– Det er crazy! Men det var opp til meg, det har det alltid vært. Den dagen jeg sa at jeg ville bli best i verden så satt han det kravet tilbake. Det var det eneste han satt. Han brukte så mye tid og ressurser på at jeg skulle bli best, så da måtte vi ha en målrettet plan, forklarer Braathen, som innrømmer at han har ofret mye på veien mot verdenstoppen.

– Venneforhold, kjæresteforhold, en normal ungdomstid da. Det å gå på sine første fester, første gang du driter deg ut på ditt og datt. Alle tingene som bygger den sosiale intelligensen din, det har ikke jeg gjort på samme tid som de andre.

– Men det har vært verdt det og jeg hadde gjort det igjen!

