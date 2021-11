Den siste omkomne er funnet i Kvam

En og en halv uke etter den tragiske båtulykken i Tokagjelet i Kvam har politiet funnet den tredje og siste omkomne personen.

– I dag utførte Bergen brannvesen sin drone søk i den nederste delen av Tokagjelet. Da ble det gjort funn av en død person. Personen er sendt videre til obduksjon og identifiserting, sa innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt på en pressekonferanse 17.30.

FOSSEULYKKE: Den knuste båten og andre gjenstander nedenfor fossen på Tokajelet etter ulykken 24. oktober. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Tidligere har det blitt gjort funn av de to andre som satt i båten.

Det var Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68), som mistet livet da robåten de satt i ble tatt av strømmen og ført nedover mot fossen i Tokagjelet.

Stor medfølelse med lokalsamfunnet

– På en dag som dette er det flere tanker som melder seg. Det er medfølelse, lettelse og takknemlighet. Vi har stor medfølelse fra hele lokalsamfunnet i Kvam med de pårørende, fortsetter ordfører Torgeir Næss i Kvam Herad.

– Vi er lettet over at alle savnende endelig er funnet. Vi er takknemlige for den innsatsen som er gjort av politi, andre profesjonelle og ikke minst de frivillige.

Omfattende leteaksjon

En omfattende leteaksjon har blitt gjennomført siden ulykken skjedde.

STOR LETEAKSJON: Letemannskaper i arbeid gjennom første natten etter båtulykken i Tokagjelet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– På vegne av politiet ønsker vi å takke de frivillige og redningsmannskapene som har vært med på aksjonen den siste uken, sa politistasjonssjef Terje Sperrevik i Kvam, Samnanger og Tysnes.