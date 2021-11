Kvinner forteller om kraftige forstyrrelser i menstruasjonen etter vaksinen. Stine (27): – Jeg har konstante smerter

6. oktober. «Konstante smerter i brystene. Antydninger til kramper i livmor».

7. oktober. «Menssmerter kveld».

8. oktober. «Menssmerter fra midnatt og gjennom hele dagen».

Stine K. Reksten (27) sitter i hjørnet av sofaen hjemme i stuen i Førde, med beina dratt godt opp under seg. Hun scroller seg gjennom notatene fra forrige måned.

Da menstruasjonssmertene ikke ga seg, begynte hun å loggføre de i appen Periode Calender, på jakt etter svar.

I løpet av de fire ukene hun har loggført, er kun fem dager umerket. Resten har en liten rød trekant i hjørnet. Den rød trekanten betyr at hun hadde smerter.

ENDRING: Stine forteller at menstruasjonen hennes ble kraftigere, lengre og mer smertefull etter hun vaksinerte seg. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Reksten forteller at hun hverken har vært plaget med mye menstruasjonssmerter eller kraftige blødninger – før hun tok koronavaksinen i juni.

– Smertene kom rett etter vaksinen, og det er ikke noe annet i livet mitt som er forandret. Og i løpet av mine mange år med menstruasjon, så kjenner jeg kroppen min veldig godt. Jeg vet når noe er galt, sier Reksten.

Melder om kraftige blødninger

TV 2 har kartlagt menstruasjonsforstyrrelsene til over 200 kvinner etter koronavaksinen. Vi har spurt om hva slags type forstyrrelser de har opplevd og hvordan det har påvirket dem.

70 prosent har fått endret syklus/uregelmessig menstruasjon.

55 prosent har fått kraftigere blødninger.

53 prosent har fått forlenget blødning.

43 prosent har fått kraftigere menssmerter.

Om TV 2s kartlegging: Da TV 2 spurte i sosiale medier om noen hadde opplevd endringer i menstruasjonen etter koronavaksinen, fikk vi flere hundre henvendelser.

TV 2 har undersøkt hvilke type mensforstyrrelser kvinnene har opplevd og hvordan det påvirker dem. 212 kvinner fra hele landet har deltatt i TV 2s kartlegging. De yngste som har svart er i tenårene, de eldste i aldersgruppen 55-60 år. 95 prosent opplyser at de har tatt dose to av vaksinen, fem prosent sier de bare har tatt dose en. I tillegg til kartleggingen har TV 2 gjort intervjuer med over 30 av kvinnene.

Statens Legemiddelverk har ansvar for å motta og behandle meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksinen.

Også de har mottatt mange rapporter om menstruasjonsforstyrrelser hos kvinner etter vaksinen.

– Gjennom våren kom det noen meldinger av og til. Men i juni begynte det å komme veldig mange meldinger, sier Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket.

VARSLET: Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket forteller at de fikk så mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser, at de måtte varsle FHI. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Legemiddelverket har til nå behandlet 1264 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinen. 99 av dem er klassifisert som alvorlig. Det er alt fra å havne på sykehus til å ha veldig store plager.

FHI og Legemiddelverket opplyser til TV 2 at de aldri har sett at en vaksine har forårsaket forstyrrelser i menstruasjonen til norske kvinner tidligere.

– Det er uvanlig. Vi har ikke fått meldinger om menstruasjonsforstyrrelser knyttet til vaksiner før, så dette er spesielt, sier Hortemo.

Lege Lill Trogstad hos FHI sier TV 2s funn er i tråd med meldingene FHI har fått.

– Kvinnene som melder fra – det er ikke de som blør en ekstra dag. Noen må få behandling for å stoppe blødningene, andre har blødd i ukesvis.

KARTLEGGING: Stine Reksten er én av 212 kvinner som har deltatt i TV 2s kartlegging. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Lå i fosterstilling i sofaen

Etter at Stine K. Reksten tok første vaksinedose, varte smertene i seks uker uten at hun begynte å blø, forteller hun. Selv om 27-åringen går på prevensjon, var først den eneste tenkelige forklaringen at hun var blitt gravid. Hun tok ukentlig graviditetstester. Alle var negative.

– På det verste lå jeg i fosterstilling i sofaen eller senga for det var så vondt. Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Det var nesten som rier, sier hun.

SMERTER: Når det står på som verst, blir Stine slått ut av smertene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I eneboligen i Førde har barna fått et eget lekerom i første etasje. Reksten plukker opp noen lekebiler fra gulvet og rydder de ned i en kasse.

– Jeg har fortsatt konstante smerter, selv om det varierer i styrke. Det tapper meg for energi, men det må bare gå på et vis. Jeg har unger og studier, og kan ikke bare legge meg ned og hvile, sier hun.

VARIG: Stine er bekymret for om forstyrrelsene er varige. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Reksten bærer nyvasket tøy ut i en kurv til kjøkkenet. Hun henger opp flere sports-BHer på tørkestativet selv om hun ikke har mye tid til trening.

– Etter vaksinen har jeg hatt veldig mye smerter i brystene. Enkelte dager er det så ille at det gjør vondt å bare komme borti. Vanlige BH presser for mye, så det blir sports-BH eller uten.

I likhet med mange av kvinnene TV 2 har snakket med, opplever tobarnsmoren at det er vanskelig å finne informasjon om plagene.

– Jeg har ikke funnet god informasjon fra faglige kilder. Det meste av informasjon kommer fra andre kvinner som har opplevd noe lignende, forteller hun.

SVAR: Stine, i likhet med mange av kvinnene TV 2 har snakket med, savner svar på om menstruasjonsforstyrrelsene skyldes vaksinen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kan ikke utelukke sammenheng

FHI skal nå følge opp 60.000 kvinner i alderen 11 til 80 år, for å kartlegge blødningsmønstrene.

Dette gjør de for å få sikre svar på om menstruasjonsforstyrrelsene skyldes vaksinen, ettersom uregelmessige blødninger er vanlig hos kvinner.

– Vi kan ikke utelukke at det er en sammenheng mellom menstruasjonsforstyrrelsene og vaksinen. Vi tar disse meldingene på alvor og går grundig til verks for å studere eventuelle sammenhenger, sier Lill Trogstad ved FHI.

Trogstad leder FHIs studie, og mener det haster å få svar.

– Analysene pågår fortløpende. Det haster å få tallene på plass, så funnene vil bli publisert så fort de er kvalitetssikret, sier hun.

FØRST: Lill Trogstad og FHI kan bli først i verden med å publisere kvalitetssikrede data om menstruasjonsforstyrrelser og koronavaksinen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Trogstad forstår at mange er redde.

– Det viktig for oss å formidle at vi ikke har noen holdepunkter for at dette er farlig eller fører til permanente endringer, sier hun.

– Hvordan kan dere si det med sikkerhet?

– Så langt er det ingenting som tyder på det. Det er viktig for oss å være transparente om det vi vet, samtidig som vi ikke skal skremme. Vi ønsker å gi troverdig informasjon, og holder ikke noe tilbake.

Blødninger etter overgangsalder

I TV 2s kartlegging forteller kvinnene om alt fra voldsomme hetetokter til smerter som er så kraftige at de besvimer på baderomsgulvet:

«I september havnet jeg på legevakten etter å ha blødd så store mengder».

Gynekolog kunne se at eggstokkene var blitt aktive igjen mange år etter overgangsalder Anonym kvinne i TV 2s kartlegging.

«Gynekolog kunne se at eggstokkene var blitt aktive igjen mange år etter overgangsalder».

«Jeg mistet mistet mensen i en og en halv måned. Da jeg endelig fikk den var det ekstreme mengder blod og smerter».

«Jeg blør så mye at jeg har fått anemi».

I TV 2s kartlegging forteller kvinner at de har fått blødninger etter overgangsalderen. Andre forteller at menstruasjonen har blitt borte i én eller flere måneder. Noen har også fått mindre eller kortere blødning etter vaksinen.

– Dette er viktige historier, så jeg synes det er flott at disse kommer frem. Det er viktige signaler kvinnene rapporterer, som vi tar på største alvor, sier Trogstad i FHI.

TV 2 har også intervjuet kvinner som har vært redde for at blødningene har vært spontanaborter.

FHI sier at de er sikre på at vaksinen ikke fører til spontanabort, basert på en fersk, norsk undersøkelse. De sier også at vaksinen ikke påvirker kvinners mulighet til å bli gravid, og viser der til internasjonale studier.

– Tre internasjonale studier har undersøkt vaksinerte, uvaksinerte og kvinner som har gjennomgått korona, og deres muligheter for å bli gravid. Det er ingen tegn der, til at fertiliteten skal være påvirket av disse vaksinene, sier Trogstad.

ALVOR: Stine Reksten håper at kvinner som opplever menstruasjonsforstyrrelser blir tatt mer på alvor. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ville tatt vaksinen igjen

Gule løv dekker plenen utenfor huset til Stine Reksten.

– Dagene jeg er smertefri, merker jeg hvor mye lettere jeg er og hvordan det hjelper på humøret, sier Stine Reksten.

Det er solregn og slutten av oktober. Snart har smertene preget hverdagen til Reksten i fem måneder, forteller hun.

– Jeg ser ikke en gradvis bedring, men jeg håper selvfølgelig at smertene går over. Jeg håper at dette er en relativt kortvarig bivirkning som ikke har alvorlig konsekvenser for fremtiden. Men jeg vet jo ikke, sier hun.

– Hvis du hadde visst det du vet nå, hadde du tatt vaksinen?

– Bivirkningene jeg har fått, er ikke behagelige. Men jeg vet heller ikke hvilken opplevelse jeg ville fått etter korona. Det er mange som sliter med senskader, så jeg velger å stole på FHI og tror at det å vaksinere seg er det fornuftige.

– Det viktigste for meg nå er at det kommer informasjon om dette.

GLAD: Stine er gald for at FHI undersøker sammenhengen. Hun håper studiene vil gi svar på hvor lenge hun må leve med smertene.