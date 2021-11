Se Liverpool-Atletico Madrid onsdag fra kl. 20.45 på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play

Jürgen Klopp var ikke spesielt fornøyd da Atletico Madrid-trener Diego Simeone stakk i garderoben uten å ta ham i hånden etter Liverpools 3-2-seier i Madrid.

Simeone har for vane å løpe rett i garderoben. Klopp erkjenner at han var litt for het i toppen da han gestikulerte etter avvisningen.

– Jeg var ikke fornøyd med min egen reaksjon. Måtte jeg stå igjen der med hånden? Nei, jeg trengte ikke det. Vi mennesker gjør feil og lærer av det, sier Klopp til TV 2.

– Vil du ta ham i hånden nå?

– Jeg tror det. I hvert fall før kampen. Vi håndhilste før kampen sist. Nå vet jeg at han ikke liker å gjøre det etter kampen, så det vil jeg ikke prøve på. Men vi vil håndhilse – tror jeg – og fra min side er det ingen problem, sier Klopp med et smil.

Han må klare seg uten Naby Keita, som er ute med en hamtringskade de neste ukene. Klopp kan glede seg over at Fabinho er tilbake.

Tyskeren tror det blir en severdig kamp mot Atletico.

– Jeg forventer en kamp med samme intensitet som sist. Under Simeone tror jeg ikke de har spilt én «snill» kamp, sier Klopp.

Forrige gang de to lagene møttes på Anfield var dagen før verden stengte ned på grunn av koronaviruset. I etterkant kunne rekke smittetilfeller knyttes til kampen på Anfield.

– Av og til føles det som det skjedde i et annet liv. Verden er snudd opp ned siden den gang. Jeg tenkte på selve kampen kanskje bare én eller to ganger før forrige møte på Anfield. Ellers tenkte jeg bare på kampen som en av de merkeligste tingene jeg har vært en del av. Men nå er det over, sier Klopp.

Etter Brighton-kampen i helgen uttalte Liverpool-manageren at 2-2 føltes som et tap. Nå har han fått kampen på avstand.

– Nei, jeg føler det ikke slik lenger. Det er en følelse man har i en dag eller to før den forsvinner. Vi har hatt slike kamper før, kamper der vi starter virkelig bra. Vi burde gått opp i 3-0 med den enorme sjanse til Firmino. Målene vi scoret ... man kan virkelig ikke spille bedre. På en annen dag mot et annet lag ville det vært nok, men ikke mot Brighton på den dagen. Det er fair. Brighton er et virkelig godt fotballag. De kjempet hardt ikke bare for ett poeng, men tre, sier Klopp.

